Politieke steun voor vertrek Arnhemse woonboten

Het voorstel om de eigenaren van de vijftien woonboten aan de Westervoortsedijk in Arnhem uit te kopen, lijkt op politieke steun te kunnen rekenen. De Nieuwe Haven, waar de boten liggen, moet een bedrijfshaven worden. In Arnhem en omgeving is geen plek voor de woonboten.

Dat maakte wethouder Jan van Dellen deze week bekend. Als de gemeenteraad met het plan instemt, worden de woonboten getaxeerd. Dan wordt er een uitkoopregeling voorgesteld. Daar is volgend jaar 1,15 miljoen euro voor gereserveerd. Daarvoor zal Arnhem wel dieper in de toch al niet al te volle buidel moeten tasten.

De woonbooteigenaren zijn niet blij met het plan, maar het lijkt erop dat ze er niet onderuit kunnen. Als woonbooteigenaren na een jaar het voorstel niet hebben geaccepteerd, kan de gemeente hun vergunning intrekken. Dan liggen de boten er illegaal en zal de gemeente moeten handhaven, aldus het voorstel. Wel kan er tegen de besluiten in beroep worden gegaan.

En op instemming van de gemeenteraad lijkt de wethouder te kunnen rekenen. 'Uit de stukken blijkt hoe lang de onzekerheid en onduidelijkheid al bestaat', zegt fractievoorzitter Eric Greving (PvdA). 'Er zijn geen alternatieven, en blijven liggen kan ook niet. Het voorstel geeft duidelijkheid.'

'Sleept al jaren'

'Dit sleept al jaren', vertelt VVD-raadslid Steffenie Pape. 'Bewoners zijn al heel lang ontevreden en het is onveilig. Mooi dat het op termijn echt een goed gebied voor bedrijfsontwikkeling aan het water wordt.'

D66 toont zich geen tegenstander van de regeling, maar wil meer duidelijkheid over de financiële consequenties. 'Dat betekent: eerst taxeren en dan het totaalplaatje aan de raad voorleggen', laat raadslid Sjoerd Dijk weten. Hij noemt het positief dat er oog is voor veiligheid. Coalitiepartner GroenLinks heeft nog geen positie bepaald. 'Het is een ingewikkeld dossier', laat fractievoorzitter Mark Coenders weten.

'Geen andere mogelijkheden'

Oppositiepartijen DENK/Verenigd Arnhem en ChristenUnie zullen instemmen. 'Als de afkoopregeling prima is, kunnen we hiermee leven', zegt DENK-voorman Talip Aydemir. ChristenUnie-leider Daniël Becker ziet geen andere mogelijkheden. 'We moeten onder ogen zien dat wij deze mensen geen ligplaats kunnen bieden. Hoe jammer dat ook is.'

Het CDA is kritisch. 'Economie lijkt boven het belang van de huidige bewoners te gaan', zegt fractievoorzitter Jan Hutten. 'De bewoners zijn willens en wetens in hun hemd gezet', meent fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal). 'Zij moeten het verder maar uitzoeken. Er is gekozen voor het bedrijfsleven.'

'Steenrijke eigenaren profiteren'

'Dit wist het college een half jaar geleden ook al', volgens SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink. 'De bewoners zijn gewoon volledig voor de gek gehouden.' Alles moet volgens hem wijken voor 'het vervuilende industriepark'. 'De enige die hiervan profiteren, zijn de steenrijke eigenaren van het Industriepark Kleefse Waard.'

Binnenkort zal de raad in debat gaan over het voorstel. Maar een meerderheid lijkt in grote lijnen mee te kunnen gaan met het plan van Van Dellen.

