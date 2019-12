Oefening in Rivierenland met hoogwater

door Ton Arbouw

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. De dijkwachten lopen herkenbaar rond in speciale hesjes. Langs de dijk zijn er patrouilles per auto en te voet actief.

Het is 25 jaar geleden dat grote delen van het Rivierengebied in Gelderland ontruimd moesten worden. Extreem hoogwater zorgde voor een gevaarlijke situatie voor de stabiliteit van de dijken. Hoewel er sindsdien veel is veranderd, is één ding gebleven. De noodzaak van dijkwachten bij hoogwater.

Waarnemers houden alles in de gaten

Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. De waterschappen houden regelmatig oefeningen om te kijken of de procedures goed verlopen en om te kijken of de materialen in orde zijn.

Het Waterschap Rivierenland beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en nog eens ruim 500 kilometer polder- en zomerkades.

Kaart: Waterschap Rivierenland