Vitesse lost problemen op met Vroegh en Honda; Tannane terug in selectie

Trainer Joseph Oosting wil niet teveel schuiven in de basisopstelling en kiest er daarom voor om de middenvelders gewoon te vervangen voor spelers die op dezelfde positie spelen. 'Daarom is de kans groot dat we met Vroegh en Honda gaan spelen.'

Voor Patrick Vroegh is het zijn eerste basisplaats bij Vitesse. De linkspoot maakte in de uitwedstrijd tegen VVV zijn debuut. 'Dit is wel een jongensdroom', zegt de middenvelder nu over zijn aanstaande basisplaats.

Oussama Tannane keert ook terug in de selectie van Vitesse. De middenvelder raakte op 5 oktober geblesseerd aan zijn knie en stond vervolgens twee maanden buitenspel. Nu is het tijd voor een terugkeer in de wedstrijdselectie, hij kan waarschijnlijk maar maximaal 30 minuten spelen.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Honda, Vroegh, Foor; Dicko, Matavz en Linssen.