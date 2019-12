Jongensdroom komt uit voor Vroegh bij Vitesse

Trainer Joseph Oosting wil niet teveel schuiven in de basisopstelling en kiest er daarom voor om de middenvelders gewoon te vervangen voor spelers die op dezelfde positie spelen. 'Daarom is de kans groot dat we met Vroegh en Honda gaan spelen.'

Als het aan de trainer ligt speelt Vitesse zoals het de eerste dertig minuten tegen Feyenoord voor de dag kwam. 'Ik verwacht dat wij het voetbal van de eerste dertig minuten tegen Feyenoord deze week langer vol kunnen houden', stelt de interim-coach. 'Het lijkt er goed uit te zien op de training, maar in de praktijk moet je er soms geluk mee hebben.'

'Twente beetje vergelijkbaar met Vitesse'

En dan heb je natuurlijk ook nog een tegenstander die je niks wil gunnen. 'Ik weet van Twente dat het een goed voetballende ploeg is, een beetje vergelijkbaar met ons. Het kan een mooie wedstrijd worden tussen twee teams die willen voetballen en vooruit willen verdedigen', aldus de Emmense trainer.

Conditieprobleem

Er is alleen nog één grote maar bij Vitesse. Conditioneel is de ploeg op achterstand geraakt door de trainingen van Leonid Slutskiy, daar zijn de trainers en de spelers achtergekomen de laatste weken. 'Maar je ziet nu dat de trainingen intensiever zijn. We gaan zien hoe dat gaat uitpakken. Ja, we moeten conditioneel vooruit, maar dat kan niet in één week. Daar werken we aan en het komt goed', stelt middenvelder Patrick Vroegh.

'Jongensdroom'

Voor Patrick Vroegh is het zijn eerste basisplaats bij Vitesse. De linkspoot maakte in de uitwedstrijd tegen VVV zijn debuut. 'Dit is wel een jongensdroom', zegt de middenvelder nu over zijn aanstaande basisplaats. 'Het is misschien nog niet zeker, maar het lijkt er wel op dat ik ga spelen. Dat geeft wel een gevoel van waardering, dat de trainer mij op die positie neer wil zetten. Ik ga er alleen maar van genieten in die atmosfeer daar. Het is een jongensdroom, zeker in zo'n mooi en groot stadion. Daar ga ik van genieten.'

Goede band met trainer

De linkspoot speelde al eerder onder Joseph Oosting in het tweede elftal bij Vitesse. De twee kennen elkaar dus goed. 'Ik denk ook dat het wel meespeelt dat we elkaar goed kennen. Doordat wij al twee jaar hebben samengewerkt weet hij wat ik kan. Dat helpt zeker bij deze basisplaats.'

Tannane terug

Oussama Tannane keert ook terug in de selectie van Vitesse. De middenvelder raakte op 5 oktober geblesseerd aan zijn knie en stond vervolgens twee maanden buitenspel. Nu is het tijd voor een terugkeer in de wedstrijdselectie, hij kan waarschijnlijk maar maximaal 30 minuten spelen. 'Het is nog niet 100 procent zeker, daar ga ik het straks nog met de medische mensen over praten. Maar de kans is groot', stelt Oosting over Tannane.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Honda, Vroegh, Foor; Dicko, Matavz en Linssen.