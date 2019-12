Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte in Ede

Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO in Ede doen onderzoek naar aardwarmte in de ondergrond. Dit maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Dat meldt de gemeente Ede vrijdag in een persbericht.

De ‘onderzoekslijn’ waar Ede deel vanuit maakt, loopt van de gemeente Cuijk via Nijmegen, Neder- en Overbetuwe, Wageningen, Ede, Barneveld en Nijkerk naar Putten. Het onderzoek duurt naar verwachting tot eind januari. In de kerstvakantie wordt het onderzoek tijdelijk stopgezet.

Geluidsgolven

Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte zelf is geen onderdeel van dit onderzoek. Bij het onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen.

Brief

Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden zijn door EBN persoonlijk geïnformeerd met een brief aan huis.

Warm water

Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. De Rijksoverheid ziet kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen.

Meer informatie

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Daar is ook een kaart te vinden met de onderzoekslijn.