‘Lachgasverbod in Overbetuwe niet nodig’, maar gemeente blijft waakzaam voor waterbedeffect

Weinig Overbetuwenaren gebruiken lachgas en dus acht de gemeente het niet nodig een verbod op het gebruik ervan in te stellen. Wél blijft Overbetuwe waakzaam voor een waterbedeffect vanuit Arnhem en Nijmegen, waar lachgas sinds kort niet meer is toegestaan.

door Thomas Overdijk

Begin september nam de gemeenteraad een motie aan, waarin zij het college verzocht de lachgassituatie in Overbetuwe onder de loep te nemen en een voorlichtingscampagne voor scholieren te starten over de gevaren van de drug. Na onderzoek ziet de gemeente niet veel in een verbod, maar geheel onbezorgd is zij niet.

'Verbod nu niet nodig'

Overbetuwe bracht samen met de politie, handhaving en het jongerenwerk de situatie in kaart. ‘Zowel handhaving als het jongerenwerk komt incidenteel lachgaspatronen op straat tegen’, schrijft de gemeente. ‘Vooral bij bekende hangplekken van jongeren.’ Verder zijn er het afgelopen jaar bij de politie dertien meldingen geweest van lachgasgebruik, waarbij vier gebruikers uit Overbetuwe komen.

‘Het beeld van de hulpverleners is dat het recreatief gebruik van lachgas geen serieus probleem is op dit moment’, aldus de gemeente. Daarom geeft Overbetuwe aan dat maatregelen nu nog niet nodig zijn. Wél geven politie en handhaving aan dat er een reële kans is dat vanuit Arnhem en Nijmegen een verschuiving van gebruikers komt vanwege het verbod daar. Overbetuwe ligt namelijk precies tussen de twee gemeenten in.

'Politie blijft alert'

Buurgemeente Arnhem legde recent als eerste gemeente in Nederland de verkoop van lachgas bij horecazaken en evenementen aan banden en later volgde Nijmegen. Het kabinet maakte onlangs haar wens bekend voor een landelijk verbod, maar het doorgaan van die plannen is nog onzeker.

Door het verbod in de buurgemeenten ontstaat voor Overbetuwe mogelijk een ‘waterbedeffect’. ‘Daarom blijven politie, handhaving en het jongerenwerk alert op het recreatief gebruik van lachgas in de gemeente.’ Ook biedt Overbetuwe extra voorlichtingen aan in het onderwijs. Er wordt dan voornamelijk gekeken hoe je als ouder met je kind in gesprek kan gaan over het gebruik van de recreatieve drug.

