Clubs uit Nunspeet halen ruim 25.000 euro op met Grote Clubactie 2019

Samen haalden zij bijna €8.500.000,- op door ruim 2,8 miljoen loten te verkopen. Dit betekent dat deelnemende clubs het beter hebben gedaan dan ooit. Zij verkochten dit jaar gemiddeld 565 loten. Hiermee stijgt de opbrengst per vereniging jaarlijks.

Dit jaar deden in Nunspeet de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club!

Nunspeet B.C. Hellas €699, Gymnastiekvereniging Nunspeet €2661, Harmonie Nunspeet €1242, MHC Nunspeet €1227, Voetbalvereniging Nunspeet €13893, VV Vierhouten 82 €750, Zwem- en Poloclub Nunspeet €1200,- Elspeet ESV Elspeet €759, Het Vierhouterkoor €600 Vierhouten v.v. Elspeet €2022

Dit jaar is alweer het 47e jaar dat de Grote Clubactie zich inzet voor een (financieel) gezond verenigingsleven in Nederland. Door als vereniging loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie halen clubs geld op, waarmee ze hun doelen kunnen realiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe materialen worden aangeschaft, kan het clubhuis worden opgeknapt of kunnen evenementen worden georganiseerd. Van elk verkocht lot van €3,- gaat €2,40 (80%) rechtstreeks naar de clubkas. De Grote Clubactie is daarmee dé loterij in Nederland met de hoogste opbrengst per verkocht lot voor de club. Dit is realiseerbaar door de inzet van ruim 20.000 vrijwilligers, maar liefst 260.000 verkopers en 1,6 miljoen kopers die allen op hun manier de plaatselijke vereniging steunden in 2019.

De Grote Clubactie innoveert met online verkoop

De nostalgische lotenverkoop aan de deur blijft een enorm krachtige verkoopmethode, maar de Grote Clubactie ontwikkelt ook de online verkoopmethoden steeds verder door. Deze digitalisering in de lotenverkoop brengt vele voordelen met zich mee.

Directeur Nationale Grote Clubactie Frank Molkenboer: ‘We mogen best wel trots zijn op het feit dat wij de grootste fondsenwervende organisatie voor het Nederlandse verenigingsleven zijn. Nu blijkt dat het gemiddeld aantal verkochte loten per club opnieuw hoger is als ooit, merken we dat de Grote Clubactie relevanter is dan ooit. Wij helpen verenigingen graag bij hun actie om zoveel mogelijk loten te verkopen en zo het verenigingsleven in Nederland vitaal en financieel gezond te houden. De kinderen die op pad gaan met verkoopboekjes vind ik nog steeds een van de mooiste verkoopmethoden, maar onze maatschappij vraagt meer. Wij denken graag mee met verenigingen en ontwikkelen daarom onze verkoopmethoden en communicatiemiddelen steeds verder door.’