Schip ligt al een week stil in Nijkerk vanwege giftig gas

Het gaat om het binnenvaartschip 'Energie'. De stoffen zijn gemeten in het laadruim. Het schip is sinds vorige week donderdag afgezet met linten. Op het schip hangt een waarschuwing niet aan boord te komen.

Het werk op het schip mag inmiddels weer hervat worden. Volgens een woordvoerder van de Inspectie SZW wijst het meetrapport uit dat de situatie weer veilig is.

Tekst gaat verder na de foto:



Waarschuwing op het schip in Nijkerk. Foto: Henry Hamstra/Persbureau Heitink

Meer schepen vast

Vorige week raakte op de Lek bij Nieuwegein een schippersechtpaar onwel door het gas. Ze waren allebei langdurig blootgesteld aan fosfine.

Het schip was volgens de Algemeene Schippers Vereniging in de Amsterdamse haven geladen met zonnebloemschrootpellets uit Oekraine. De fosfine zou uit de lading zijn vrijgekomen. Volgens de inspectie zijn er nog vijf schepen om dezelfde reden stilgelegd. Het schip in Nijkerk is een daarvan.

Rattengif

Fosfine, ook bekend als fosforwaterstof of waterstoffosfide, is een fosforverbinding. Het is een kleurloos, ontvlambaar en zeer giftig gas dat slechts in minieme hoeveelheden oplosbaar is in water.

Fosfine wordt onder meer ingezet ter ontsmetting en bestrijding van ongedierte. Het zit bijvoorbeeld in rattengif. Blootstelling aan te hoge concentraties van fosfine kan onder meer benauwdheid en hartritmestoornissen veroorzaken.