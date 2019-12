Chaotisch NEC zakt verder weg na 3-2 nederlaag thuis tegen Almere City

NEC startte in een aanvallende opstelling met Tom Overtoom en Zian Flemming op het middenveld. Het begin was nogal saai. De eerste grote kans was na twintig minuten voor Jonathan Okita, maar hij raakte de lat.

Twee tegendoelpunten

Maar onachtzaamheid in de defensie werd NEC direct fataal. Almere sloeg toe via Efmorfidis. NEC was aangeslagen en had pech dat de prima spelende Overtoom naar de kant moest met een hamstringblessure. De tweede kans van Almere was weer raak, Kip zorgde voor 0-2.

Dat was ook de ruststand. De tweede helft begon NEC zwak met veel balverlies. Maar na een fraaie actie van invaller Jellert Van Landschoot werkte Balker de bal in eigen doel.

Toch weer achterstand

Ole Romeny was al dichtbij de gelijkmaker en die kwam er ook toen Josef Kvida kopte en Van Landschoot scoorde. Maar direct daarop kwam Almere weer op voorsprong via Verheydt.

NEC probeerde iets te forceren, maar Almere had in de slotfase de beste kansen. Romeny was in de extra tijd nog dichtbij de 3-3. Maar het spel van NEC was al met al te chaotisch en leverde dus weer een nederlaag op, de derde op rij al.

ZIE OOK:

NEC voor derde keer op rij onderuit