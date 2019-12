NEC-fans vanavond in actie voor de Voedselbank

De supportersvereniging Legio Noviomagum, die normaliter voor de sfeeracties rond wedstrijden zorgt, heeft de fans opgeroepen om extra boodschappen te doen. Die kunnen vanavond bij het stadion worden gedoneerd ten behoeve van de Voedselbank. Het gaat om producten die langer houdbaar zijn. Het De inzameling vindt plaats bij vak NULTACHTIG.

'De decembermaand is weer aangebroken. Een maand vol festiviteiten en feestdagen. Helaas is deze maand niet voor iedereen een feestmaand. De minder bedeelde mensen in ons land hebben het in december niet makkelijk. Rondkomen is voor velen inwoners van ons land iedere maand weer een probleem, laat staan in een maand als december. Dit gaat ons allen aan het hart. Iedereen verdient een leuke en bovenal zorgeloze kerstviering', aldus Legio Noviomagum.

Ook East Side en HKN hebben een actie. Zij zamelen speelgoed in ten behoeve van de minder bedeelden in de samenleving. Dat kunnen supporters bij de hoofdingang inleveren. Ook is het mogelijk om een financiële bijdrage te leveren aan de actie. Op zaterdag 21 december kunnen kinderen het speelgoed komen afhalen in Lunchroom Bikkels in stadion De Goffert.