Wethouder Peter van de Wardt stapt op in Oude IJsselstreek na felle kritiek

Wethouder Peter van de Wardt van gemeente Oude IJsselstreek stapt per direct op. Dat maakte hij donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering over het wel of niet stoppen met de sociale dienst Laborijn.

'Ik heb moeten constateren dat een deel van uw raad geen vertrouwen meer in mij heeft als wethouder. Wat ik heb gehoord staat zo ver af van de normen en waarden waar ik voor sta', reageerde de CDA-wethouder tijdens een stevig debat over de sociale dienst Laborijn.

Vertrouwen

Diverse raadsleden stelden het handelen van de wethouder donderdag ter discussie. 'Wethouder van de Wardt was verantwoordelijk voor het functioneren van Laborijn. Hij heeft onvoldoende integer gehandeld en was doof voor bejegeningsklachten van cliënten', aldus raadslid Richard de Lange (VVD).

Afgelopen zomer maakte het college bekend te willen stoppen met de sociale dienst. De reden: uit onafhankelijk onderzoek kwamen misstanden bij de sociale dienst naar voren, waarbij een groot deel van de cliënten zich gekleineerd en geminacht voelde.

'Er is op de man gespeeld'

Ton Menke (PvdA) verweet de wethouder dat hij te lang heeft volgehouden dat het goed ging met Laborijn, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. 'We zagen en zien een wethouder die niet gezorgd heeft voor een cultuurverandering. Tot begin 2019 heeft van de Wardt volgehouden dat het goed ging met Laborijn.'

Volgens Menke veranderde de houding van de wethouder pas na het vernietigende rapport Berenschot op 12 juni van dit jaar, waarin de omgang met cliënten werd bekritiseerd. 'Van de Wardt veegt graag zijn eigen straatje schoon, het ligt bijna altijd aan anderen.'

Marco Bennink (Lokaal Belang) is het daar absoluut niet mee eens. 'Het is te triest voor woorden hoe wij als raad met elkaar omgaan. Dit is niet de manier waarop wij willen opereren. Wij distantiëren ons van wat er vanavond over de heer van de Wardt is gezegd', sprak hij kort na het opstappen van de wethouder. Het CDA sluit zich daarbij aan. 'Er is op de man gespeeld', verweet fractievoorzitter Guido Hakvoort de oppositiepartijen na het vertrek van de wethouder.

'Het doet mij verdriet'

Zonder vertrouwen kan van de Wardt volgens hem niet langer doorgaan met zijn functie, concludeerde hij na een lange schorsing van de vergadering. 'Ik heb besloten mijn functie per direct neer te leggen. Het raakt mij als mens en het doet mij verdriet.'

