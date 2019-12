Bijstandsfraude Ede wordt aangepakt, raad akkoord met actieplan

Controle op fraude onder bijstandsgerechtigden was er de afgelopen jaren nauwelijks in Ede. Daardoor konden mensen hun uitkering aanhouden, terwijl ze er geen recht op hadden.

Controles

De gemeente heeft dat nu aangepakt. In een jaarlijks gesprek met bijstandsontvangers wordt gekeken of iemand nog wel recht heeft op een uitkering. Ook zullen zogenoemde themacontroles ingezet worden.

Daarmee controleert de gemeente of iemand niet verdacht veel bezittingen op zijn naam heeft staan, bijvoorbeeld meerdere auto's. Bovendien kunnen bijstandsgerechtigden huisbezoek verwachten, wanneer er vermoedens van fraude zijn.

Vergelijkbaar

Veel andere gemeenten in Nederland hebben al een vergelijkbare aanpak om bijstandsfraude tegen te gaan. Sinds 2015 is een handhavingsverordening namelijk verplicht. Ede had die tot nu toe nog altijd niet.

Overigens is het aandeel mensen met een bijstandsuitkering - in Ede gaat het om iets meer dan tweeduizend mensen - in de gemeente naar verhouding wel erg laag. Dat komt omdat er in de buurt veel werk is en de intake voor een bijstandsuitkering in bij de gemeente zorgvuldig wordt gedaan, vertelde wethouder Hester Veltman (VVD) eerder.

