Nijland baalt van reserverol bij De Graafschap: 'Ik ben het er niet mee eens'

door Richard van der Made

Hij is één van de meest ervaren spelers in de selectie. Voetbalkenners roemen zijn kwaliteiten aan de bal en zijn ragfijne techniek. Af en toe laat Nijland een glimp van zijn klasse zien, maar het is te weinig om onbetwist basisspeler te zijn. Vooral zijn rendement laat te wensen over. Trainer Snoei stelde Nijland nu drie duels op rij niet op.

Tekst gaat verder onder de video.

In die wedstrijden won De Graafschap overigens niet. De laatste overwinning was tegen Jong PSV toen Nijland nog wel in de basis begon, maar gewisseld werd. 'Ik heb de afgelopen weken te weinig minuten gemaakt', zegt Nijland op rustige toon. 'Ik ben het daar niet mee eens, want ik voel me goed en wil voetballen. Dit is teleurstellend.'

DNA

Snoei vindt dat veel spelers in zijn groep 'killersmentaliteit' missen. Nijland is één van hen. Feit is dat de 31-jarige Groninger inderdaad veel grote kansen onbenut laat. 'Stef heeft daar last van. Dat is lastig te veranderen, want hij wordt ook een dagje ouder. Samen met Branco van den Boomen is hij in potentie onze beste speler. Als hij meer zou scoren, had hij hier niet gespeeld. Dan had Stef een waanzinnige carriere gehad. Maar dit is zijn DNA.'

Nijland begon dit seizoen op de bank en zit er nu weer

Nijland maakte dit seizoen twee goals en heeft nog geen assist op zijn naam. 'Ik heb te weinig gescoord, maar ik doe er iedere wedstrijd alles aan. Voor de kansen die ik heb gehad en heb gecreëerd voor ploeggenoten waren zes goals en vijf assists niet gek geweest. '

Eigen hand

'Soms vliegt bij mij alles erin, maar dit seizoen heeft het nog niet meegezeten. Ik wil dat zo snel mogelijk omdraaien. Natuurlijk hebben we gesprekken gehad en benoem je dit. Dan zit je thuis en zeg je hij moet me vaker opstellen. Maar je hebt niet alles in eigen hand.'

Ron Jans

Ook vrijdag tegen Telstar lijkt Nijland weer op de bank te zitten. 'We proberen hem te benutten op zijn specifieke kwaliteiten, maar je moet ook wel eens achter je vent aan', is Snoei streng. 'Natuurlijk wil hij meer spelen. Maar hij moet hier goed over nadenken. En ik heb het ook meer gehoord van trainers. Ron Jans was ook een fan van hem, maar daar speelde hij ook heel weinig. Je hoopt steeds maar weer dat hij dat andere belangrijke stukje zo goed mogelijk uitvoert. Het moet namelijk wel een compleet verhaal zijn.'