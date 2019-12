Mike Snoei dankbaar naar Telstar: 'We gunnen elkaar wat'

Snoei werkte na een lange periode in het buitenland twee jaar voor Telstar. Hij wekte de club weer tot leven, speelde aanvallend voetbal en haalde de nacompetitie voor promotie. De Rotterdammer vindt dat De Graafschap wel met Telstar vergeleken kan worden en haalt Simon Kistemaker aan als voorbeeld. 'Simon was met beide succesvol en houdt van deze clubs, al verdenk ik hem ervan dat hij iets meer naar De Graafschap neigt. Hier is hij natuurlijk ook nog succesvoller geweest.'

Goede band fans

Ook de vele transfers vanuit Velsen naar Doetinchem kunnen Snoei wel bekoren. Sinds 2007 verhuisden zes spelers en een trainer naar de Achterhoek. Bovendien bestaat er al jaren een goede band tussen beide supportersgroepen. 'We gunnen elkaar wat. De supporters gaan leuk met elkaar om. En er zijn enorm veel spelers van Telstar naar De Graafschap gegaan. Die hier ook goed aarden, want noem mij één tegenvallende speler. Je kunt hem niet verzinnen. Ik vind dat iets bijzonders.'

Daryl van Mieghem, één van de spelers met een Telstar verleden

Snoei komt met nog een fraai voorbeeld waaruit blijkt dat de clubs veel met elkaar hebben. 'In het promotiejaar van De Graafschap speelden wij thuis en hing er een enorm spandoek ter ere van Simon Kistemaker (hij was toen ziek, RvdM). Daar was ik van onder de indruk. Je kunt zeggen dat Telstar het kleinere broertje van De Graafschap is.'

Met de markante en excentrieke algemeen directeur Pieter de Waard had Snoei een speciale band. De Waard zorgde dat Telstar op een positieve manier in de publiciteit kwam en hield de club in moeilijke tijden op de been. 'Hij heeft ook altijd goed voor mij gezorgd', weet Snoei.

Botsen en knetteren

'Door Pieter was Telstar geen grijze muis. Hij ritselde ook altijd wel iets als er geen piek meer over was. Dan konden we bijvoorbeeld toch ergens eten op een wedstrijddag. En soms hield hij wijselijk zijn mond als ik iets wilde forceren. Wij gingen goed met elkaar om. En soms botste en knetterde het. Maar er is wederzijds respect. De trainer moest maar zorgen dat het voetbal in orde was. Dan zorgde hij wel voor de rest.'

'Ik ben die mensen ook dankbaar', vervolgt de coach van De Graafschap. 'Daar kreeg ik weer de kans om iets te laten zien en wat neer te zetten. Dus ja, het kriebelt wel. Ik ga er ook nog wel eens kijken. Maar ik wil morgen wel winnen en het liefst met 5-0. Sentimenten tellen niet, alleen de punten. We hebben iets recht te zetten.'

De Graafschap stelde teleur tegen FC Den Bosch (2-2) en kwam ook thuis tegen Go Ahead Eagles niet verder dan een gelijkspel (1-1). 'We spelen veel te veel gelijk. Dat we 0-2 weggeven in een uitwedstrijd verdomme. Daar waren we doodziek van. Het voelde als verliezen.'

Nek omdraaien

Snoei vindt dat De Graafschap tegenstanders veel te lang in leven laat. 'Waar ik kritiek op heb is dat we op de juiste momenten geen killersmentaliteit tonen. Je moet de tegenstander de nek omdraaien. Als je uit 2-0 achter komt, moet je 3-0 maken. En dan 4-0 maken. Die kansen lager ook. Daar zijn we soms veel te makkelijk in en moet echt beter.'