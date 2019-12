De Graafschap aast op revanche tegen Telstar

Jeremy Helmer staat opnieuw aan de aftrap in de thuiswedstrijd van De Graafschap tegen Telstar. Dat verklapte trainer Mike Snoei alvast. De club uit Doetinchem pakte uit de laatste drie duels slechts één punt.

De Superboeren speelden gelijk tegen FC Den Bosch en Go Ahead Eagles en verloren bij Jong AZ. Inmiddels is de achterstand op koploper SC Cambuur opgelopen tot zeven punten. FC Volendam jaagt De Graafschap in de nek en heeft slechts twee punten minder op de ranglijst.

Kapot spelen

Helmer houdt zijn basisplaats. 'Hij verdient het om wat meer minuten te maken. En we hebben voetbal nodig tegen Telstar, dat met vijf verdedigers speelt. Die muur moeten we kapot spelen', aldus Snoei. De trainer richt zijn middenveld aanvallend in en wil zijn voormalig werkgever direct overrompelen op de eigen Vijverberg.

Breinburg keert terug van een rugblessure en is voor Snoei een vaste waarde. Javier Vet is het slachtoffer en zit op de bank. De derde middenvelder is Branco van den Boomen. Meer wijzigingen worden niet verwacht.

Opstelling: Jurjus, Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Breinburg, Van den Boomen, Helmer; Hamdaoui, Seuntjens en Van Mieghem.