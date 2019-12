Na 46 jaar is de grafkelder van Henk klaar

Het liet hem maar niet los, de grafkelder die timmerman Henk Heijnen 46 jaar geleden vond. Henk heeft hem laten nabouwen. De replica is zaterdag te bewonderen in het centrum van Aalten.

Met een flinke heftruck wordt het gevaarte in alle vroegte op zijn plek gezet. Precies om acht uur in de ochtend, als de klokken van de Helenakerk naar hartenlust beieren, komt de replica grafkelder rustig neer op het grasveldje pal naast de kerk.

Er ligt een oranje bouwzeil over de replica heen maar de ronde gewelven zijn duidelijk zichtbaar. Eindelijk is de droom van Henk na 46 jaar uitgekomen.

Grafschennis

De timmerman stuitte in 1973 op een grafkelder onder de Helenakerk in Aalten. Van het bestaan hoorde hij van een bejaarde man uit Aalten. Henk ging gewapend met schep en voorhamer op pad en vond de grafkelder.

Het kerkbestuur werd destijds ingelicht. Dat sprak meteen over grafschennis. Het graf werd meteen weer gesloten. Henk had toen alles al opgemeten. Met zijn notities, waar exact alle maten van de ruimte instonden, is de replica nu gebouwd.

Luister hieronder naar hoe het in 1973 ging. De tekst gaat door na het fragment.

Waardevol

Heijnen is op zijn zeventigste nog in staat om de het graf te laten namaken. Het is een van de redenen geweest voor hem geweest om daad bij het woord te voegen. Henk: 'Mensen hebben zo vaak gezegd dat ik iets met dat graf moest doen. Nu is hij er dan. Voor mij is dit heel waardevol.'

De grafkelder is alleen op zaterdag 14 december te zien in het centrum van Aalten, in de tuin van de Helenakerk. Ook zijn de portretten van de baron en barones die in de grafkelder liggen te zien. Tevens draait er een film over het bouwproces van de grafkelder.