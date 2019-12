Ugchelse juf haalt herinneringen op: 'Weleens een kind een uur buiten laten staan'

'Ik heb weleens een kind een uur buiten laten staan', herinnert de oud-docent zich. Tot twintig jaar geleden stond ze op De Touwladder voor de klas. Ze trekt een beschaamd gezicht: 'Ik was de tijd vergeten. Toen ging de school uit en stond hij er nog.'

Juf Hafkamp, onder latere leerlingen bekend als juf Nel, ontfermde zich over de jongste leerlingen van de school. 'Als zesjarigen kwamen ze bij mij in groep 3. We maakten allemaal prachtige dingen: een paard van Sinterklaas en een dorp in de klas.' Hafkamp glimlacht. Tijdens de open dag stiefelt ze met haar wandelstok door de gangen van de school, op zoek naar bekende gezichten. 'Ik baal als ik niet weet wie het zijn', zegt ze.

Streng

'Juf Hafkamp was streng', herinneren oud-leerlingen Anniek en Marije zich. 'Maar ook lief', haasten ze zich te vertellen als de betreffende oud-leerkracht plotsklaps voor de deur van groep 3 verschijnt. 'Weet u nog wie we zijn?', wordt gevraagd. En na wat hints weet Juf Hafkamp het weer. 'Jij bent er één van de apotheek!'

Het feest der herkenning verdwijnt als Hafkamp over huidige leermethodes hoort. 'Zo'n jochie vertelde me over de rekenmethode. Nou, dat was heel moeilijk! Ik vond dat wij toen al zo'n modern onderwijs hadden, maar dat is weg. Vroeger ging ik met de klas naar het bos. Dat kon toen nog. Er waren nog geen lesroosters.'

Bekijk hier een video met Nel Hafkamp over de open dag op De Touwladder:

Meisje kwijt

Dat tijdens de open dag vooral extreme verhalen naar boven komen, blijkt uit het volgende. In het bos ging het een keer flink mis. 'Vreselijk!', weet de schooljuf nog. 'Ik was een meisje kwijt. Toen we terugkwamen bij school stond ze voor het raam. Bleek dat ze op de wc zat toen wij vertrokken. Ik had niet geteld, maar dat heb ik daarna altijd gedaan.'

Dat Hafkamp als een 'boze juf' bekend stond weet ze zelf maar al te goed. 'In andere klassen zaten ze altijd netjes met de armen over elkaar. Bij mij was het altijd druk. Ik liep naar de kinderen toe. Nakijkwerk deed ik na schooltijd. Ik vraag me eigenlijk af wanneer ik mijn huishouden deed. Ik was altijd met school bezig'.

De 11-jarige Joep vindt het prachtig om alle verhalen te horen: 'Zo zie je maar hoe lang De Touwladder al bestaat. En dat er zoveel is gebeurd in dit pand'. Samen met andere leerlingen van groep 8 geeft hij rondleidingen tijdens de open dag.

In de kerstvakantie gaat het schoolgebouw tegen de vlakte. Hafkamp zal geen traan laten om de sloop. 'Nu niet meer. Alles is zo veranderd.'

Het schoolgebouw van De Touwladder wordt gesloopt omdat het niet meer voldoet aan de moderne eisen van het onderwijs. 'We hebben nog gekeken of we het konden 'vernieuwbouwen', maar dat bleek net zo duur als nieuwbouw', laat een woordvoerder van de school weten. In het voorjaar wordt gestart met bouwen. Tot die tijd kunnen leerlingen terecht in het leegstaande schoolgebouw De Steenbeek. De kleuters kunnen op de huidige locatie blijven. Het nieuwe schoolgebouw moet klaar zijn in de zomer van 2021.