Medewerkers van Laborijn voeren actie tegen uittreding: 'Doe ff sociaal!'

Vlak voor de raadsvergadering proberen actievoerders het gemeentebestuur nog op andere gedachten te brengen. Werknemers van Laborijn roepen 'actie, actie, actie' en houden bordjes omhoog met 'Doe ff sociaal' en 'Wij willen bij Laborijn blijven'.

Onzeker

Peter Wiechmann is namens vakbond FNV bij de actie betrokken. 'We willen vooral de boodschap afgeven: bezint eer ge begint', vertelt Wiechmann. Oftewel, denk goed na over de gevolgen voordat je actie onderneemt. Volgens Wiechmann is er nog veel te veel onzeker om een besluit te nemen over de door het college voorgestelde uittreding van Laborijn, waarover de gemeenteraad van Oude IJsselstreek donderdagavond een beslissing moet nemen.

'Veel achter gesloten deuren gebeurd'

'De werknemers weten eigenlijk nog helemaal niets. Houden mensen hun werkplek? Houden ze hun collega's? Of gaat dat allemaal veranderen?', vraagt hij zich hardop af. 'Is de gemeente Oude IJsselstreek in staat om als werk wegvalt, nieuw werk te organiseren? Of komen mensen op de bank thuis te zitten?'. Volgens Wiechmann weten werknemers nog van niks. 'Wellicht dat raadsleden meer plannen kennen, want er is veel achter gesloten deuren gebeurd.'

Tekst gaat verder onder video

'Eén groot vraagteken'

Naast de vele vraagtekens maakt Wiechmann zich ook zorgen over de kosten van de breuk. Adviesbureau BDO heeft becijferd dat de uittreding Oude IJsselstreek tussen de 3,1 en 12,5 miljoen euro kan gaan kosten. Het college van Oude IJsselstreek denkt dat het verlaten van Laborijn hooguit 3 miljoen euro gaat kosten.

'Dat geld dat zou je - denken wij - veel zinvoller kunnen besteden. Ook aan de doelgroep, maar wellicht ook aan andere dingen binnen de gemeente waar het ten goede komt aan sociaal beleid.'

Twijfel

Of de acties van medewerkers en FNV zin hebben zal vanavond blijken tijdens de raadsvergadering. 'De kans dat het een nee wordt is nihil. Misschien dat het bij twijfel komt tot uitstel, dat lijkt nu wel een beetje het hoogst haalbare', aldus Wiechmann.

Zie ook: