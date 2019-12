Dione Housheer droomt van WK-finale tegen Spanje

De Ulftse handbalster Dione Housheer speelt vrijdag met het nationale elftal de halve finale van het WK in Japan tegen het Russische team. De plek bij de laatste vier had de ploeg woensdag niet meer in eigen hand, maar nadat Noorwegen van Duitsland won, barstte de feestvreugde los op de hotelkamers van Oranje. Het behalen van de halve finale is een bijzondere prestatie volgens Housheer.

'Dat je nu vijf jaar op rij een plek in de halve finale hebt, is toch wel heel speciaal', zegt de Ulftse handbalster vanuit Japan. 'Toen we hoorde dat we naar de halve finale gingen, werd er wel een klein feestje gevierd.' Bondscoach Emmanuel Mayonnade steunt de laatste wedstrijd meer en meer op een geroutineerde basisopstelling. Housheer kwam zodoende in de wedstrijd tegen Zuid Korea niet in actie, en weet ook niet of ze op speelminuten tegen de Russen kan rekenen. 'Ik heb ook geen verwachtingen', zegt de Ulftse. 'Ik geniet gewoon van elke minuut die we als team samen spelen.'



Mochten de Russen vrijdag verslagen worden dan wacht zondag de finale tegen de winnaar van Noorwegen tegen Spanje. Housheer heeft een duidelijke voorkeur voor wie zij het liefst treft in de eindstrijd. 'Mij lijkt het leuk om de finale tegen Spanje te spelen. Vooral omdat je al tegen de Noren hebt gespeeld en Spanje weer heel anders is.' Zo ver is het nog niet, maar de 20-jarige Ulftse geniet hoe dan ook van haar eerste WK-avontuur. 'Het is heel gaaf dat je dit op deze leeftijd mag meemaken. Het is zo'n grote ervaring dat je mag proeven van hoe zo'n toernooi er uit ziet en dat je tegen de top mag spelen.'

De halve finale van Nederland tegen Rusland begint vrijdag om 09.30 uur.