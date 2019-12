Gemeente Oude IJsselstreek stopt met sociale dienst Laborijn

Zie ook: Wethouder Peter van de Wardt stapt op in Oude IJsselstreek na felle kritiek

Afgelopen zomer maakte het college bekend te willen stoppen met de sociale dienst. De reden: uit onafhankelijk onderzoek kwamen misstanden bij de sociale dienst naar voren, waarbij een groot deel van de cliënten zich gekleineerd en geminacht voelde. Het plan van Oude IJsselstreek is nu om de begeleiding van kwetsbare inwoners naar werk op den duur zelf te gaan regelen.

Einde samenwerking

Een meerderheid van de gemeenteraad (14 stemmen voor, 10 stemmen tegen) steunt het voorstel van het college om te stoppen met Laborijn. Hierdoor komt er een einde aan de samenwerking met de gemeente Doetinchem en Aalten, waarmee Oude IJsselstreek de afgelopen jaren de uitvoering van de participatiewet en de sociale werkvoorziening regelde. Montferland is ook onderdeel van het geheel, maar maakt alleen gebruik van de sociale werkplaats.

Eenzelfde constructie als Montferland zien coalitiepartijen CDA en Lokaal Belang ook zitten voor Oude IJsselstreek. Voor het algemeen bestuur van Laborijn is dit echter geen optie en daarom had de gemeenteraad donderdag maar twee keuzes: blijven of geheel uittreden. Fractievoorzitter Guido Hakvoort van het CDA vindt dit een rare gang van zaken. 'De ene gemeente kan dat wel (Montferland) en wij zouden dat niet kunnen?.

'In een rots gebeiteld standpunt'

Hoewel er aan het besluit een pittig debat vooraf ging, had de VVD fractievoorzitter Richard de Lange niet het gevoel dat zijn betoog tegen het voorstel nog nut had. 'Wij bieden eigenlijk slechts de illusie van een gemeentelijke democratie. Het standpunt van de coalitie is in een rots gebeiteld, maar ik breng graag inhoudelijke argumenten naar boven.' Zin had dit uiteindelijk niet, want met de coalitie die achter de plannen van het college staat kwam de Lange's voorspelling uiteindelijk uit.

Wat dit besluit betekent voor de ongeveer 800 cliënten van Laborijn - 600 bijstandsgerechtigden en 180 wsw-medewerkers - is nog niet bekend. Voor Herman Westerveld, voorzitter van de ondernemingsraad van Laborijn, liep de avond in ieder geval niet zoals gehoopt. Vooraf deed hij een oproep aan de raadsleden: 'Ik roep u op om niet uit te treden, maar de handdoek op te pakken en met ons verder te bouwen aan Laborijn.'

Bianca Wilke - Besselink (Vakbond FNV) had in haar betoog dezelfde boodschap. 'Natuurlijk kan het beter. Maar het is toch niet nodig om eruit te stappen? Treed niet uit, maar verbeter Laborijn, dit scheelt ook in de kosten en denk na over de alternatieven.'

Wat gaat het kosten?

Hoeveel de gemeente moet betalen om uit het samenwerkingsverband te stappen, is nog steeds niet duidelijk. Adviesbureau BDO, een onafhankelijk heeft becijferd dat de uittreding Oude IJsselstreek tussen de 3,1 en 12,5 miljoen euro kan gaan kosten. De voorlopige berekening staat op 8,9 miljoen euro. Het college van Oude IJsselstreek denkt dat het verlaten van Laborijn hooguit 3 miljoen euro gaat kosten.

