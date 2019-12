Witwasverdachte met koffer vol geld in auto hoort straf

De politie treft hem op 27 oktober 2015 aan in een Mercedes op een parkeerplaats in Duiven. Achter het reservewiel blijkt een compartiment te zijn waarin de verdachte 'Mo' El H. een groot geldbedrag heeft verstopt. Deze dinsdag hoort de witwasverdachte zijn straf.

Voorovergebogen op het stuurwiel ligt hij te slapen. De politie op de parkeerplaats in Duiven ruikt onraad als ze op 27 oktober 2015 een jongeman in een Mercedes op deze wijze aantreft.

Bij nadere inspectie vinden de agenten in een compartiment naast het reservewiel een tas met 60.000 euro. De biljetten zijn deels verschroeid. Als de bestuurder wakker wordt, grijpt hij naar zijn telefoon, klikt de sim-kaart eruit en stopt die in zijn mond. Vervolgens bijt hij hard op het plastic fiche dat de data bevat.

'Van vader geleend'

Hoe komt de slapende bestuurder aan dit kolossale bedrag? Die vraag stond op woensdag 11 september centraal bij de rechtbank in Arnhem, waar de 24-jarige Mohammed el H. zich moest verantwoorden voor de vondst.

Zelf beweert de uit Utrecht afkomstige 'ondernemer' dat hij deze geldsom van zijn vader heeft geleend. 'Mo' was van plan om hiermee een nieuwe luxe Mercedes AMG aan te schaffen, om zo een beetje goed voor de dag te kunnen komen naar klanten van het familiebedrijf: een uitzendbureau voor schoonmaakkrachten.

Dat was ook de reden waarom hij op pad was geweest en vermoeid in Duiven was gestrand. De voorafgaande uren had hij een bezoek gebracht aan een autodealer ergens in Duitsland. De koop was helaas niet doorgegaan.

Plofkraak

De officier van justitie kan weinig met dit verhaal. Volgens de openbaar aanklager in Arnhem heeft Mohammed el H. het bedrag mogelijk in bewaring gehad na afloop van een plofkraak. Zijn broer is namelijk in de tussentijd niet alleen tot een lange gevangenisstraf veroordeeld voor acht plofkraken in Duitsland.

Ook was er de merkwaardige staat waarin de politie de biljetten aantrof in de wagen; deze bleken langs de randen verschroeid, zo had een lid van het onderzoeksteam genoteerd. Kortom: net alsof ze aan een explosie hadden blootgestaan. Er waren zelfs enige volledig zwartgeblakerde exemplaren bij.

En daarbij komt dat deze broer - Ismael El H. - in de ouderlijke woning in Utrecht een papieren document had achtergelaten met exact dezelfde hoeveelheid coupures als die er in de wagen bij Mo waren aangetroffen.

Een soort boekhouding van een plofkraak, zou je zeggen, aldus de officier van justitie. Het was dan ook geen toeval dat er nog geen 48 uur voordat Mo was aangehouden in Duiven een plofkraak plaatsvond in het Duitse Gelsenkirchen, een van de kraken waarvoor broer Ismael later vast was komen te zitten.

Bescheiden strafeis

Hoewel de aanklacht wegens witwassen leek te staan, volgde een bescheiden strafeis. Het OM in Arnhem vraagt de rechter 140 uur taakstraf voor Mohammed op te leggen. Tevens verzoekt de eisende partij om een volledige verbeurdverklaring van het aangetroffen geldbedrag.

Volgens Mo's advocaat - Jan Heijn Kuipers - dient zijn klant juist volledig te worden vrijgesproken. Van het onderzoek naar de plofkraak in Duitsland heeft justitie een potje gemaakt, zo is er geen enkel direct aantoonbaar 'technisch' bewijs geleverd dat de Utrechter bij een plofkraak betrokken is geweest.

Mohammed heeft daarnaast 'keurig' aangegeven hoe hij aan het geld kwam. Hij dacht dat het toebehoorde aan zijn vader. Die het op zijn beurt had verkregen nadat een deel ervan was gepind door een in België woonachtige oom: Baghdad el H. Dat is een bekende topcrimineel uit Utrecht, die in het verleden verdachte is geweest in een Amsterdamse liquidatiezaak, en ook voorkomt in de dossiers rondom de recent aangehouden topcrimineel Ridouan Taghi.