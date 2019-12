'Eenzamer in groot gezelschap.' Roel zoekt iemand om friet mee te bakken

Roel reageerde met zijn oproep op het Gelderland Helpt-programma Nooit meer Alleen over eenzaamheid, waarin mensen openhartig vertellen over hun eenzaamheid en waar kenners eenzaamheid duiden. Roel is gescheiden en kinderen en kleinkind wonen elders.

Hij geeft aan zich vooral eenzaam te voelen als hij in gezelschap is of op een feestje, zonder metgezel of levenspartner. ,Je hebt dan een heleboel mensen om je heen, maar dan voel ik me juist alleen.'

'Je kunt beter thuisblijven'

De Voorstenaar krijgt vaak uitnodigingen om op visite te komen of op een verjaardag. 'Zij zijn dan allemaal samen, maar ik ben dan alleen, en dat vind ik helemaal niet leuk. Je kunt dan nog beter thuisblijven dan dat je naar die feestavond toegaat. Je komt eigenlijk beroerder thuis dan dat je je voelt voordat je er naartoe gaat.' Het versterkt juist het gevoel van eenzaamheid, vindt Roel.

Roel koestert het noaberschap in de regio. Zijn overburen brengen regelmatig een prakje warme kost en drinken nog wel eens een bakkie bij hem. In het dagelijks leven heeft Roel best aanspraak. Hij houdt kippen, verkoopt eieren aan huis en praat graag met de mensen die eieren bij hem kopen. Dat vindt hij ook gezellig.

Samen friet bakken

Graag zou Roel een leuke vrouw ontmoeten en contacten opdoen. Om bijvoorbeeld samen friet mee te bakken. Roel gek op eigen gemaakte verse friet. Zelf aardappels schillen, dan voorbakken en afbakken. Hij is daar heel precies in. Met de Kerst wil hij graag verse friet bakken voor een gezellige gast.