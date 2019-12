Vierde schrijver stort zich op boek over Nijmegen

Na A.F.Th. van der Heijden, Thomas Verbogt en Tessa de Loo gaat Jaap Robben een boek schrijven over Nijmegen. De schrijver is geen onbekende voor de stad. Hij was stadsdichter van Nijmegen van 2008-2009.

Het is de bedoeling dat het literaire werk uiterlijk 2023 gereed is. Het jaar daarvoor verschijnen de boeken van Thomas Verbogt en Tessa de Loo. Het eerste boek dat in opdracht van de gemeente werd geschreven is De Ochtendgave van A.F.Th. van der Heijden. Dat verhaal speelt rond de Vrede van Nijmegen en verscheen in 2015.

Tekst gaat verder onder de foto:

v.l.n.r. Jaap Robben, Tessa de Loo, Hubert Bruls, Thomas Verbogt (foto: gemeente Nijmegen)

Nieuw boek Van der Heijden

Van der Heijden moest donderdagavond bij de presentatie van de nieuwe schrijver in het stadhuis verstek laten gaan om gezondheidsredenen maar had, in plaats van zijn lijfelijke aanwezigheid, wel iets geschreven voor de gelegenheid. Daarin deelde hij mee dat hij nog niet klaar was met schrijven over de stad waar hij studeerde. Zonder een publicatiedatum te noemen kondigde hij een groter boek aan over de Vrede van Nijmegen.

Promotie

Door een gerichte schrijfopdracht te verstrekken doet de gemeente aan originele promotie van de stad. De inhoud van de boeken moet volgens de gemeente de ziel van de stad zichtbaar maken. Nijmegen verwerft zo een plaats in de literatuur: 'Als oudste stad voegen wij straks een serie romans aan onze rijke geschiedenis toe', zegt burgemeester Hubert Bruls.

De burgemeester is trots op het contract met de vierde schrijver: 'Mooi dat Jaap Robben deze opdracht aanvaard heeft. Een gerenommeerd schrijver die zijn sporen al lang verdiend heeft en die een duidelijke binding met onze stad heeft. Ik kan bijna niet wachten op het eindresultaat'.

Zie ook: