Warmteteam actief in Nunspeet

Vanaf deze week is in de gemeente Nunspeet het Warmteteam actief. Samen met de lokale energiecoöperatie NunspeetEnergie en de inzet van zes enthousiaste vrijwilligers start de gemeente dit initiatief dat inzichtelijk maakt wat de conditie van de woningisolatie is en waar nog winst valt te behalen. Afgelopen vrijdag rondden de vrijwilligers hun scholing af. Zij zijn er klaar voor om met de warmtecamera op zak woningen op warmtelekken te controleren en warmteverlies zichtbaar te maken.

Het onderwerp duurzaamheid leeft. Dat komt doordat de energierekening steeds hoger wordt. Isoleren leidt tot kostenbesparing en comfortverhoging. Ook wordt steeds duidelijker dat – om onze huizen toekomstbestendig te maken (lees gasloos) – het allereerst van belang is dat de woning goed geïsoleerd is. Vaak is dan de vraag: ‘Waar moet ik beginnen?’. Warmtebeelden komen hierbij goed van pas. De vrijwilligers van het Warmteteam helpen hier bij.

Om een goede scan te maken van het warmteverlies, moet de buitentemperatuur onder de 5 graden zijn en moet in huis de kachel aan. Dit is voornamelijk in de periode december-maart het geval. Met behulp van de warmtebeelden is te zien waar mogelijke energie kan worden bespaard.

De komende maanden gaan de vrijwilligers van het Warmteteam met de warmtecamera op pad. Zij bezoeken op geïnteresseerde huiseigenaren op afspraak. Zij komen hiervoor niet binnen. De beelden van de gevel worden in een half uur gemaakt. Na bewerking en analyse van de beelden wordt een tweede afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek. Duidelijk wordt wat de staat van de isolatie is en waar mogelijk kansen voor verbetering liggen. Je hoort ook meer over de subsidiemogelijkheden die er in Nunspeet zijn. Tot de mogelijke vervolgstappen behoort ook een maatwerkadviesgesprek.

Aanmelden

Wil je weten hoe jouw huis erbij staat? En waar je mogelijk warmte verliest? Geef je telefoonnummer en e-mail door via info@nunspeetenergie.nl o.v.v. Warmteteam. Vervolgens nemen de vrijwilligers van het Warmteteam contact op om een afspraak te maken. Aan de inzet van het Warmteteam zijn geen kosten verbonden.

Het Warmteteam is een initiatief van NunspeetEnergie, de lokale energie coöperatie, en Nunspeet leeft Natuurlijk, een initiatief van de gemeente Nunspeet, die door verduurzaming van het wonen, leven en werken in de gemeente Nunspeet gezamenlijk de CO2-teller op nul wil zetten voor 2050.