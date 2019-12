Zorgen om vreugdevuur naast paardenopvang in Uddel

De uitgekozen plek is pal naast de grond waar de paarden van De Wildtshof op lopen, zegt Kelly Jefferson van de opvang. 'We zijn heel erg bang dat ze zich blesseren doordat ze door de hekken heen gaan, of in het ergste geval op de straat gaan lopen. Paarden zijn vluchtdieren, we willen absoluut voorkomen dat ze in paniek raken. Bovendien zijn het oude paarden.'

De dieren kunnen niet binnen gehouden worden omdat de stallen te klein zijn om alle zeventig paarden onderdak te bieden. 'Wij zijn absoluut niet tegen het vreugdevuur, maar vinden alleen deze locatie een te groot risico voor onze oude paarden.'

Veiliger

Het vuur op oudjaarsdag werd eerder altijd in het midden van het dorp gehouden. Dat mag niet meer in verband met de veiligheid. Vorig jaar was het vreugdevuur op de Harderwijkerweg, aan de voorkant bij de Wildtshof. Dit jaar hebben de organiserende jongeren en de Oranjevereniging die de vergunning voor hen aanvraagt een plek gevonden die veiliger is qua wind en afstand met huizen.

Tekst gaat verder onder de video

De paardenopvang in Uddel. Foto: Omroep Gelderland

Oplossing

De vergunningaanvraag loopt op dit moment nog, maar de brandweer en politie hebben de locatie al goedgekeurd. Angelique Bronkhorst van de Oranjevereniging zegt in gesprek te zijn met de Wildtshof om te kijken hoe ze het kunnen oplossen. 'Ik kan haar standpunt zeker begrijpen. Maar mijn voorkeur blijf toch deze plek. Omdat we op afstand van woningen zitten en het een open plek is.'