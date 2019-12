Zorginstelling 's Heeren Loo sluit zwembad voor cliënten

Het zwembad van de zorginstelling 's Heeren Loo in Ermelo sluit per direct de deuren. Zo'n tweehonderd cliënten kunnen dan niet meer terecht in het bad met speciale voorzieningen.

De sluiting werd deze week gecommuniceerd in een brief aan de cliënten van de instelling. Woordvoerder Jan Scholten zegt dat ook zij niet hadden verwacht dit besluit op zo'n korte termijn te moeten maken. 'De apparatuur heeft het begeven en is niet meer te repareren.'

Renovatie

Eerder was al bekend dat het zwembad, dat zo'n vijftig jaar oud is, zou worden gesloopt bij een grootscheepse renovatie van het woonzorgpark. Er zou vervolgens worden gekeken naar alternatieve plekken voor cliënten om te kunnen blijven bewegen en zwemmen.

Na het plotselinge defect heeft 's Heeren Loo besloten niet nog te investeren in nieuwe apparatuur. 'Dat kunnen we nu niet betalen', zegt Jan Scholten. 'Het was ook redelijk uniek dat we een eigen zwembad hadden. We vinden het natuurlijk ook heel erg jammer voor onze cliënten. Maar we willen geen risico's lopen.'

Alternatieven

De instelling kijkt nu met spoed naar alternatieven. Vanaf februari 2020 moet daar duidelijkheid over zijn. Probleem hierbij is dat veel zwembaden niet de juiste begeleiding en voorzieningen hebben die sommige mensen nodig hebben, om ze bijvoorbeeld goed het water in te helpen. Wel beschikt het woonzorgpark nog over andere sportfaciliteiten zoals een fitnesscentrum.

Het is onwaarschijnlijk dat bij de renovatie van de locatie een nieuw zwembad wordt teruggebouwd, zegt de woordvoerder.