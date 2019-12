Voortzetten Aldi Elburg op huidige plek

Volgens wethouder Lyda Sneevliet heeft de gemeente naar alle mogelijkheden gekeken: 'De conclusie is dat er binnen de beperkte ontwikkelingsruimte van Elburg nu geen andere locatie beschikbaar is. Uitbreiden op deze plek is geen optie. Dit betekent dat we de eerder gemaakte afspraken over de tijdelijkheid van deze vergunning en de wenselijkheid om deze Aldi-vestiging op een andere plek te huisvesten, de zogenoemde kwalitatieve verplichting, laten vervallen.'

In de afgelopen tien jaar is het Aldi niet gelukt om een andere vestigingslocatie te vinden. Een ontwikkeling bij winkelcentrum de Vrijheid is eerder al afgewezen. Daarvoor is de mogelijke ontwikkeling van een ondergrondse vestiging bij het Schootsveld gestopt.

Volgens wethouder Lyda Sneevliet stopt het zoeken naar een nieuwe locatie niet: 'Voor de locatie aan de Vrijheidsstraat geldt dat die uiteindelijk onvoldoende levensvatbaar is. Het was 10 jaar geleden een goede gedachte om een kwalitatieve afspraak te maken over de toekomst van deze plek. Tegenwoordig blijven we als overheid liever buiten schot bij het maken van dergelijke privaatrechtelijke afspraken.'

De huurovereenkomst tussen Aldi en de vastgoedeigenaar loopt door tot 31 december 2024. Wat er daarna gebeurt is nu niet duidelijk. 'Ik hoop dat wij als gemeente voor die tijd een nieuw ontwikkelingsplan ontvangen, waarvoor wij de handen op elkaar kunnen krijgen', aldus wethouder Lyda Sneevliet.