580 zonnepanelen voor MFC Aperloo in 't Harde

Wethouder Arjan Klein is blij met deze nieuwe aanwinst voor duurzame energie: 'Ik vind het een heel goed initiatief. Prima om hiervoor het grote vlakke dak te gebruiken van het MFC Aperloo. Opnieuw een grote zonnecentrale in onze gemeente. Deze levert ongeveer 176.000 kwh per jaar. Dat is ruim voldoende voor de eigen stroombehoefte van het MFC, die is nl. 160.000 kwh per jaar. Daarmee maken we een mooie stap in het proces onze gemeente te verduurzamen.'

Nu het college akkoord is met de aanvraag kan het voorstel voor de lening door naar de gemeenteraad. Die moet dit bedrag vaststellen aangezien het gaat om een extra lening die niet onder de vastgestelde regelingen valt. De verwachting is dat de raad dit voorstel behandelt in de vergadering van 20 januari 2020.