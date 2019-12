Zaltbommel wil tentfeesten tegen overlast oud & nieuw

Lopend door het kleine dorpje, waar ondanks de kou jongeren buiten fietsen en voetballen, vertellen Jesse van Wijgerden (16) en Joran Diepeveen (14) uit Poederoijen over hun oud en nieuw. Vorig jaar hadden ze in samenspraak met de gemeente een tent besteld, maar besloten op het laatste moment het feest toch af te blazen 'Het is een best christelijk dorp, we hoorden van mensen dat ze waarschijnlijk niet mochten,' verklaart Joran.

De jongens vieren dit jaar oud en nieuw met hun vriendengroep in het tuinhuisje bij Jesse in het dorp: 'Mijn vader heeft een café gebouwd'. Joran: Hier kunnen we doen wat we willen.'

In de gemeente Zaltbommel nam de overlast rond de jaarwisseling de afgelopen jaren toe. Voornamelijk in de dorpskernen Brakel en Poederoijen. Het is volgens burgemeester Pieter van Maaren tijd dat er een omwenteling komt. 'We willen graag de jeugd de mogelijkheid bieden een feest te organiseren.' In het vuurwerkplan is er onder andere geld vrijgemaakt voor feesten in de dorpskernen. In Brakel komt een feest, in Poederoijen niet.

Jongens over overlast in hun dorp

Tijdens oud en nieuw komt de vriendengroep van de jongens bij elkaar in Jesse's tuinhuisje. 'Wij zijn de oudere jongeren uit het dorp en wij hebben dit jaar wat te doen. Dat komt dus wel goed.' Volgens de twee jongens zijn niet zij, maar jongeren uit omliggende Brabantse dorpen degenen die overlast in Poederoijen veroorzaken. Jesse: 'Poederoijen staat op de kaart bij jongeren omdat het een klein dorp is waar nog niet zoveel controle is.'



Het lijkt Joran en Jesse niet zo'n goed idee als de politie nu veel gaat jagen op jongeren. 'Dan komt de politie en is het juist leuk rennen. Het helpt misschien als ze niet zoveel achter ons aanzitten.' De burgerwacht die dit jaar in het dorp wordt ingezet lijkt hem een betere oplossing.

Jesse heeft ook nog wat te zeggen tegen leeftijdsgenoten:

Burgemeester is optimistisch

In de dorpen Bruchem en Brakel lukte het wel een tentfeest te organiseren. De jongeren die het feest organiseren willen nog niet te vroeg juichen, vertellen zij aan de telefoon. 'We moeten eerst nog maar eens zien of het allemaal goed gaat en of er überhaupt mensen komen.'

Burgemeester Van Maaren ziet de feesten in de dorpen tijdens de jaarwisseling wel zitten: 'Ik ga er vanuit dat het lukt.' Ook geeft hij de andere dorpskernen nog niet op. 'In Poederoijen zijn we bezig, en in Zuilichem vinden gesprekken plaats.' De gemeente helpt onder andere met het zoeken naar een locatie en de aanvraag van een vergunning. Voor Van Maaren is de jaarwisseling geslaagd wanneer mensen geen overlast ervaren.