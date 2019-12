Navulbare waterflessen voor zo’n 3000 leerlingen in Neder-Betuwe

Onder het motto ‘Kies vaker voor het drinken van kraanwater!’ krijgen alle leerlingen op de veertien basisscholen in Neder-Betuwe een navulbare drinkwaterfles. De uitdeelactie is mede mogelijk dankzij de bijdrage van diverse lokale ondernemers die het, net als de gemeente en descholen, belangrijk vinden dat jongeren gezond en gelukkig kunnen opgroeien in Neder-Betuwe.

De wethouders Herma van Dijkhuizen, Hans Keuken en Stefan van Someren delen de bijna 3000 waterflessen op 18 december uit aan de schoolleiders die ze distribueren onder de leerlingen op een later moment, waarschijnlijk begin 2020. Zo’n stimulans om water te drinken is belangrijk want veel inwoners van Neder-Betuwe hebben een ongezond gewicht. Wethouder Herma van Dijkhuizen “Water drinken lekker, goedkoop én gezond. En het komt zomaar uit onze kranen; dat is iets waarbij we ook weleens stil bij mogen staan dat dit een voorrecht is.”

Drie basisscholen in Neder-Betuwe zijn van plan om in 2020 een watertappunt op het schoolplein te realiseren. Via de ‘Subsidieregeling watertappunten’ krijgen zij 75% van de kosten hiervoor vergoed. De gemeente Neder-Betuwe is sinds begin 2019 aangehaakt bij JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht.

Voor de schooljaren 2019 t/m 2021 is het stimuleren van water drinken het centrale JOGG-thema in Neder-Betuwe. De nadruk ligt in schooljaar 2019-2020 bij de basisscholen en volgend schooljaar 2020-2021 zijn de middelbare scholen, kinderdagverblijven, voorscholen en peuter-opvangorganisaties aan de beurt.