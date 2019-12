Estavana Polman: 'De sleutel van ons succes is de fantastische sfeer'

De Nederlandse handbalsters dromen van goud op het WK in Japan. Voor de zesde maal op rij staat het team op een groot toernooi bij de laatste vier. Morgen wacht het ongeslagen Rusland. 'We moeten eerlijk zijn, het wordt lastig', weet Estavana Polman.

In de halve finales stuit Oranje vrijdag om 10.30 uur op het ijzersterke Rusland. Uiteraard ziet Polman kansen. 'Ook van de Russen kunnen wij winnen. Ze hebben nog niet verloren, maar als je vergelijkt tegen welke teams zij gespeeld hebben is het toch iets anders', vindt de 27-jarige Arnhemse.

Snel en sterk

Zo speelde Nederland al tegen toplanden als Noorwegen, Denemarken en Duitsland. Rusland zat aan de gunstige kant van het schema en zette meestal hoge uitslagen neer. 'Ze hebben wel echt een hele goede ploeg. Ze zijn snel en sterk. Gelukkig hebben wij Lois Abbingh die in Rusland speelt. Zij heeft natuurlijk wel wat informatie.'

Op bed liggen

De wedstrijden op het WK in Kumamoto volgen elkaar in een moordend tempo op. Donderdag is een rustdag. Polman, die weinig rust krijgt, heeft nauwelijks iets gedaan. 'Ik heb lekker geslapen en mijn lichaam echt rust gegeven. Een lekkere massage, op bed liggen. Gewoon even niks doen.' het zware toernooi begint zijn tol te eisen.

Fris

Nederland speelde al acht wedstrijden in amper twee weken en vrijdag en zondag volgen er nog twee. 'Het is heftig', zegt Polman vanuit het spelershotel in Japan. 'Je gaat alles nu wel voelen. Na Duitsland had ik ook zware benen, maar de knop moet steeds weer om. Oogden wij tegen Korea heel fris? Nou, mooi dat het zo overkomt', lacht ze. En serieus: 'We staan weer in een halve finale van een WK. Dan hoef je echt niemand te motiveren hoor, anders is er iets mis met je.'

Kruipend van het veld

Oranje speelt een wisselvallig toernooi. Matige wedstrijden tegen Denemarken en Slovenië, maar indrukwekkend tegen Noorwegen en Zuid-Korea. 'Het is of fantastisch of helemaal kut', zegt Polman. 'Daar moeten we een balans in vinden. Maar ja, morgen is het gewoon één wedstrijd vol knallen. Zestig minuten. Al moeten we kruipen het veld af. En misschien hebben zij een slechte dag.'

Moeilijke momenten

De teamgeest en de strijdlust vallen ook dit jaar weer op bij het Nederlands team. Polman roemt de sfeer. 'Ja, ik denk dat ie beter is dan ooit. We zetten een extra stapje voor elkaar en trekken elkaar er op moeilijke momenten doorheen. Deze groep blijft altijd keihard vechten. Je verliest twee keer op rij, maar opgeven hebben we nooit gedaan. De sleutel is onze fantastische sfeer, dat kan ik niet genoeg herhalen.'

Spelpatronen

De populaire Polman heeft het niet alleen buiten de lijnen druk met veel interviews en allerlei verzoeken, ook op de vloer wordt er veel van haar gevraagd. De Arnhemse, die al sinds 2013 voor Team Esbjerg speelt in Denemarken, is vaak schutter en spelverdeelster tegelijk. Ze moet scoren en de lijnen uitzetten. Spelpatronen bedenken en de regie voeren over de aanval.

Stilstaan

'Handbal is een lastige sport, je moet veel nadenken', antwoordt ze daarop. 'Ik doe het beste voor het team, maar soms zie ik door de bomen wel eens het bos niet meer. Weet je, ik ben blij zoals het gaat. We staan weer bij de laatste vier. Dat is echt speciaal en daar moeten we ook wel bij stil staan. Het is gewoon fantastisch dat we dat weer voor elkaar hebben gekregen', zegt Polman terecht.

Dromen

Nederland strijdt komend weekend voor het goud in Japan, de enige medaille die nog ontbreekt. Voor het Olympisch Kwalificatie Toernooi in maart is Oranje al geplaatst. Polman gevat: 'Maar als we wereldkampioen worden, is er geen OKT. We zijn daar ook helemaal niet mee bezig. Het gaat om nu. En natuurlijk droom ik van die medaille. Alleen zijn dromen meestal bedrog hè?'