Actiegroep houdt informatieavond over uitkleden ziekenhuis Winterswijk

Er komt een openbare informatieavond over de toekomst van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). De bijeenkomst wordt georganiseerd door een actiegroep, die voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk is.

Santiz wil de acute verloskunde en kinderafdeling per 2025 overhevelen van het SKB in Winterswijk naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, tot onvrede van de actiegroep. De informatieavond wordt woensdagavond 18 december om 20 uur gehouden in sociaal cultureel centrum De Mattelier in Groenlo.

'Goed voor Achterhoekse uitstraling'

Mede omdat Theater De Storm in Winterswijk vanwege een voorstelling niet beschikbaar is, wordt er uitgeweken naar Groenlo. 'En dat is ook wel goed voor de Achterhoekse uitstraling, dat het niet alleen een Winterswijks probleem is', zegt Frits Schmidt, namens de organiserende actiegroep.

Niet alleen Santiz, het overkoepelende bestuur van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, is uitgenodigd voor de avond, maar ook zorgverzekeraar Menzis. 'Hopelijk geven Chrit van Ewijk (bestuursvoorzitter Santiz, red.) en Menzis gehoor aan de uitnodiging en willen ze op het podium meepraten', aldus Schmidt.

