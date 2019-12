Nijmegen discrimineert woonwagenbewoners, vindt College voor de Rechten van de Mens

De zaak was aangespannen door Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen en Ieder1gelijk, die vinden dat er een groot tekort is aan woonwagenstandplaatsen in Nijmegen. 'Het college van B en W heeft niet kunnen bewijzen dat woonwagenbewoners en mensen die wachten op een sociale huurwoning evenveel kans hebben op het vinden van woonruimte', concludeert het College.

Onderzoek

Het College geeft aan dat Nijmegen onderzoeken uitvoert naar woningbehoefte en de woningmarkt met het vizier op de sociale huisvesting. Maar de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens is nooit onderzocht. 'Ook nadat het college van B en W signaleerde dat de gemeente meer vragen kreeg van woonwagenbewoners die in aanmerking wilden komen voor een standplaats, bleef het standpunt over het niet-uitbreiden van de standplaatsen ongewijzigd.'



De uitspraak die nu is gedaan is juridisch niet bindend. De gemeente is vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie. Voorzitter van Ieder1gelijk, Peter van Loon, wil geen reactie geven op de uitspraak. 'Het oordeel spreekt voor zich.'

Demonstratie

Tientallen woonwagenbewoners hebben in juni nog gedemonstreerd bij het gemeentehuis van Nijmegen. Zij vonden het uitzetten van een gezin uit een woonwagen onterecht. Zij vermoedden dat de gemeente op die manier het aantal standplekken voor woonwagens wil terugdringen.

Burgemeester Hubert Bruls ontkende dat er een uitsterfbeleid wordt gevoerd. Hij gaf aan dat de gemeente het aantal standplaatsen stabiel houdt.

