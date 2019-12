IJzerlo is Dorpshuis van het jaar

In IJzerlo in de gemeente Aalten staat het Dorpshuis van het Jaar 2019! Dit werd vandaag tijdens de finale in het provinciehuis bekendgemaakt. Het was een spannende strijd tussen de zes finalisten in de afgelopen maanden. Gedeputeerde Peter van ‘t Hoog overhandigde het winnende dorpshuis de cheque ter waarde van 2.500 euro.

De verkiezing Dorpshuis van het Jaar is een initiatief van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland in samenwerking met Omroep Gelderland. Peter Vaags van het Achterhoekse dorpshuis was na de bekendmaking dolblij. 'Dat had ik niet gedacht, maar wel gehoopt. Het was super spannend', zei hij voor de camera van Omroep Gelderland. Vaags zei verder 'super trots' te zijn.

In april begon de zoektocht naar Dorpshuis van het Jaar 2019 in Gelderland: waar staat hét bruisende hart van het dorp of de wijk, waar voor iedereen wat te beleven is? In totaal zijn er 58 Gelderse buurthuizen aangemeld. Daaruit waren er zes genomineerd voor de finale: MFC Doelum in Renkum, ’t Dorpshuus in IJzerlo, DAR in Rietmolen, Buurthuis ’t Huukske in Arnhem en MFC de Steen in Heerewaarden.

Angelique Krüger reisde rond

In de tv-serie reisde Angelique Krüger met de beheerders dwars door Gelderland langs de zes genomineerde dorpshuizen. De presentatrice bezocht activiteiten en sprak met vrijwilligers en bewoners over hoe belangrijk het dorps- of buurthuis voor hen is. Ook bezocht expert 'toegankelijkheid' Jan Troost de genomineerden. Hij lette specifiek op de toegankelijkheid van de dorps- en buurthuizen.

Tot slot bezocht de vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, alle genomineerden. 'Eigenlijk zijn ze allemaal winnaars', vond de jury.

Maar na het optellen van de stemmen van het publiek, de beheerders en de vakjury kwam IJzerlo uit de bus als de winnaar. De beheerders spraken zich uit over de horeca, hygiëne en sfeer bij de andere genomineerden. De vakjury lette met name op de thema’s sport en bewegen, toegankelijkheid en uitstraling.

'Volgend jaar weer'

Gedeputeerde Peter van ‘t Hoog is enthousiast over de verkiezing Dorpshuis van het Jaar: 'Wat mij betreft organiseren we dit volgend jaar weer. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Zo ontzettend veel mensen zetten zich in voor en vinden elkaar bij deze buurt en dorpshuizen. Ze zijn zo belangrijk voor de samenleving. We zetten de goede voorbeelden graag in het zonnetje.'

De finale van Dorpshuis van het jaar is te zien op zondag 15 december om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald) bij Omroep Gelderland.