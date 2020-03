Zelhemse dorpsfilm 1966: trekkers, Volkswagens en melkbussen en een eigen motorheld

Zelhem is de enige plaats waar de wijkagent zijn ronde achterwaarts rijdend op de fiets doet. Tenminste zo lijkt het in deze film uit 1966. Het 'dorpse' Zelhem is nog volop te zien in deze Ons Dorp-aflevering, de ons-kent-ons-sfeer blijft overeind tot in de jaren zeventig. Boeren, bouwvakkers en andere vakmensen bepalen het karakter van het Achterhoekse plaatsje. Het verenigingsleven is er sterk en het wemelt er van de kleine middenstanders.

Wat voertuigen betreft zien we weinig auto's en vooral trekkers en een enkele Volkswagen voorbij komen. Op deze zonnige dag is ook de boer ('dat is de keerl') veel op straat, met vee of om nieuwe klompen te kopen. Ook als de boer zijn arm had gebroken werd er doorgewerkt en de koe naar de wei of de slachterij gebracht. De melk wordt gehaald en gebracht in melkbussen met paard en wagen. Voor boeren en andere klanten werd op de terugweg ook boter en kaas geleverd, het geld was door de klant gewoon al op de melkbus gelegd en werd eigenlijk nooit gestolen.

Biljarten bij De Ploeg, met de jukebox aan

In Zaal De Ploeg staan de mannen al aan de bar en zien we biljartspelers bij de jukebox. Bij Becking kon je ijsjes kopen uit een vrieskist die voor de winkel stond en voor de zadels en andere lederwaren kwam klanten van heinde en verre naar zadelmaker Hulshof. Kranen kon alles, hij was loodgieter en verkocht ook fietsen en allerlei andere producten en de drogist demonstreert een fotocamera op statief.

Cross-kampioen met Kreidler in optocht

De brandweer-oefening loopt uit op het nat spuiten van de jeugd en zowaar zien we twee toeristen die hun weg zoeken onder het ANWB-bord. In de optocht zien we alle verenigingen (gym, korfbal, voetbal) hun beste beentje voorzetten en zijn het tamboerkorps en de muziekvereniging van Union nadrukkelijk aanwezig. Bij de crossclub valt met motornummer 27 Jan van Beek op met zijn omgebouwde cross-Kreidler. De motorcrosser werd een internationale klasbak en in Zelhem wordt nog jaarlijks de Jan van Beek-rit gehouden.

