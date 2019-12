Apeldoorner aangehouden voor betrokkenheid bij schietpartij

Bij een inval in een pand aan de Sleutelbloemstraat in Apeldoorn heeft de politie donderdagochtend een bewoner aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij aan De Sikkel in Apeldoorn. De politie heeft onderzoek gedaan in de woning.

Bij de schietpartij in de nacht van zondag op maandag raakten twee mensen gewond. Oorzaak ligt volgens de politie in de relationele sfeer.

Gewonden aangehouden

Een gewonde man belde na de schietpartij bij een woning aan. Deze 27-jarige man werd later in het ziekenhuis als verdachte aangehouden. Even later werd in het ziekenhuis een Deventer ook een 28-jarige gewonde Apeldoorner aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

De politie hield maandag aan de Sikkel nog twee verdachten aan: twee mannen van 24 en 26 jaar oud uit Apeldoorn. Ook zij worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

Mogelijk verband met andere schietpartij

Daarnaast onderzoekt de politie of de schietpartij verband houdt met de schietpartij op 4 november in de Gentiaanstraat in Apeldoorn.

