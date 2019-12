Coenraads beer is stuk: 'Hij kan echt niet zonder'

Dankzij Kerst Vier Je Samen komt daar verandering in. Coenraad en zijn beer worden in het programma verrast. De beer is behoorlijk versleten na al die jaren, maar een nieuwe zit er niet in. 'Dat hebben we gedaan, maar die staat ergens in een hoek. Die wordt niet geaccepteerd', legt zijn vader uit.

In de uitzending van Kerst Vier Je Samen wordt Coenraad verrast. Hij mag met zijn beer naar 'berendokter' Jeanne Velthuis. 'Ik ga hem maken', zegt ze tegen Coenraad.

Hij is dolblij met de reparatie van Jeanne. Maar er moet nog meer gebeuren. 'Voor nu is hij even klaar. Maar we hebben afgesproken dat hij een grote revisie krijgt in het voorjaar.'

Bekijk hier de uitzending van Kerst Vier Je Samen