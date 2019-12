Gebouw op Wageningse campus nog altijd dicht om vreemde geur

De geur heeft zich door het gebouw verspreid. De stankoverlast komt door een chemische reactie in een vat in het laboratorium. 'In het vat begon het te borrelen en dat zorgde voor gasvorming', zegt een woordvoerder van de universiteit. De vloer is afgelopen nacht gereinigd, omdat de chemische stof ook over het vat is gelopen.

Voorzorgsmaatregel

Er waren meerdere mensen in het laboratorium toen de stank ontstond, maar zover bekend hebben zij daar verder geen last van gehad. De ontruiming is volgens de zegsman een voorzorgsmaatregel vanwege de vreemde lucht. 'Je kunt niet zeggen dat het veilig is, als je niet precies weet wat het is.'

Studenten en medewerkers zijn thuis of op een andere plek op de campus aan het werk. 'Het is een onderwijsvrije week, dus er zijn veel ruimtes vrij', zegt hij.

