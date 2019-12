Overtoom ten koste van Van Landschoot in basis bij NEC

De drie trainers kiezen voor een offensief middenveld. Mart Dijkstra is de controlerende middenvelder, Zian Flemming en Tom Overtoom moeten voor de aanvallende impulsen zorgen. Jonathan Okita, die knieklachten had, is fit genoeg om te spelen. Jellert Van Landschoot (rechts) is gepasseerd

NEC speelt dus opnieuw met twee offensieve middenvelders. 'We hebben dat bij Excelsior al veranderd, in nuance, omdat we in de opbouw tegen Volendam best wel moeite hadden', verklaart trainer François Gesthuizen. 'Uiteindelijk kun je dat invullen met een aantal poppetjes, dat gaan we morgen zien.'

Bovenin meedraaien

'De doelstelling blijft hetzelfde', zegt Gesthuizen. 'We willen de play-offs halen en door de serie die we de laatste weken hebben gehad, hebben we stappen gezet. We willen natuurlijk winnen tegen Almere en een team zien dat ten koste van alles wil winnen. Leuk en aardig om het over tactiek te hebben, maar je moet met je hart spelen.'

Bas Kuipers vindt dat NEC niet in paniek moet raken. 'Vervelend dat we die twee wedstrijden hebben verloren en daarvoor ook nog gelijk. We hebben de beelden teruggekeken en besproken waar we aandacht aan gaan besteden. Maar daarvoor zat ook een goede reeks. We moeten niet alleen in het negatieve denken. We hebben een team dat bereid is te werken voor elkaar. Maar het echte voetbal en het kapot spelen van een tegenstander, kan nog beter. Soms op de training zie je best wel een hoog niveau, alleen moet dat er ook uitkomen in de wedstrijd.'

Kuipers speelt zelf een degelijk seizoen als linksback. 'Ik probeer stabiel te blijven. Vrijdag moeten we als team die stap zetten en dat ik daarin dan ook stabiel blijf. Ik wil wel aanvallend spelen, maar mijn eerste taak is de rechtsbuiten uitschakelen. Maar aanvallend wil ik wel meer kunnen brengen, dan moeten we wel meer balbezit houden voorin, waardoor ik dan kan overlappen.'

Almere in Nijmegen

Almere City werd vorig seizoen met 5-0 verslagen in De Goffert en in 2017 werd het 3-1 voor NEC. Uit verloren de Nijmegenaren de laatste twee ontmoetingen. Josef Kvida en Tom Overtoom hebben een verleden in Almere.

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Flemming, Dijkstra, Overtoom; Musaba, Romeny, Wolters.