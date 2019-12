Miljoenendeal Arnhemse huurwoningen niet doorgerekend

Wat de consequenties zijn als Arnhem de 180 huurwoningen aan de Braamberg en Schuttersberg zelf had overgenomen, heeft wethouder Ronald Paping niet doorgerekend. Ook heeft hij de gemeenteraad niet meegenomen in deze beslissingen. Dat zou hij een volgende keer anders doen, liet Paping woensdagavond weten.

Alle huurwoningen worden voor 28 miljoen euro van de hand gedaan aan RVG Real Estate. Voor huurders lijken de afspraken goed, zo is de teneur. Van hen stemden ook 96 procent voor de deal. Hun woningen worden immers opgeknapt, en sociale huur blijft gehandhaafd.

Maar zijn de afspraken ook goed voor de gemeente? En komt de investeerder niet iets te goed weg? Daarover wilden partijen in gesprek met de wethouder.

Volgens afspraak zijn de woningen eerst aan de gemeente aangeboden, maar die zag daar vanaf. Onder meer omdat het geen kerntaak van de gemeente is om woningen te exploiteren, geeft Paping aan.

'Maar dat is het exploiteren van een filmhuis ook niet', volgens SP'er Gerrie Elfrink, verwijzend naar het vorig jaar geopende Focus Filmtheater. 'En ook in de Varkensstraat kopen we panden', vult Sjoerd Dijk (D66) hem aan. Daarnaast heeft de gemeente in Schuytgraaf woningen gekocht en verhuurd, weet Elfrink.

'Op basis van onderbuikgevoel'

'Maar dan hadden ook alle risico's bij de gemeente gelegen', verdedigt Paping. 'Net als de opbrengsten', pareert Elfrink. Paping heeft geen scenario door laten rekenen die de risico's en de baten tegen elkaar afzet, laat hij weten. 'Maar we realiseerden ons forse uitgaven en risico's', zegt Paping. 'U doet dit dus op basis van een onderbuikgevoel', constateert Elfrink.

Ook is de gemeenteraad in dit proces niet betrokken of geïnformeerd. 'Ongelooflijk', vindt Guus van der Laak (Arnhem Centraal). Volgens Paping heeft hij gehandeld binnen het huidige woonbeleid. 'Maar als er nog eens een woningbouwvereniging meer dan honderd woningen aan de gemeente aanbiedt, ben ik bereid dat via de raad te laten lopen', zegde hij toe.

Nieuwe afspraken

In 2018 zijn er afspraken gewijzigd waardoor de rechten van de gemeente werden ingeperkt. De opbrengsten van de verkoop (18 miljoen euro) mochten vanaf dat moment alleen nog worden ingezet ter verbetering van de volkshuisvesting in dezelfde buurten. Daarvoor kon de gemeente deze middelen breder inzetten. Waarom ook dat niet aan de raad is voorgelegd, wil Daniël Becker (ChristenUnie) weten. Dat antwoord moet Paping vooralsnog schuldig blijven.

De gemeente heeft geen mogelijkheid om de deal terug te draaien of te veranderen, volgens Paping. 'De beslissing is door de vereniging genomen.' De raad wil wel opnieuw met hem in gesprek over het onderwerp. Dat zal op 15 januari gebeuren.