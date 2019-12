Natuurcampings op de Veluwe op slot na druk seizoen

'We sluiten de gebouwen af', vertelt beheerder Frits Faber van Staatsbosbeheer. 'In het winterseizoen heeft de camping even rust.' Het gras kan dan weer wat groeien en de druk op de natuur is even weg. 'De flora en fauna kan dan herstellen.'

De tekst gaat verder onder de video.

Aan het einde van het seizoen gaat het slot letterlijk op het hek. Toeristen zijn dan niet meer welkom op de natuurcamping, enkel nog de dieren. In de zomer was het topdrukte op de Veluwe. 'Ik werk hier best wel wat jaartjes, maar dit jaar was het echt topdrukte. Op de piekmomenten heb ik het nog nooit zo druk gezien', vertelt boswachter Lennard Jasper.

De vraag is of de toenemende druk op de Veluwe in de toekomst ook haalbaar is. 'De balans vinden en houden is best een uitdaging.' Staatsbosbeheer werkt druk samen met onder meer de provincie en gemeenten om de balans te vinden. 'De camping is populair, maar het moet niet té populair worden.'

Bekijk hier de hele uitzending van Onze Veluwe.