'Gasten weg en eenhoorns terug', vakantiepark maakt zich op voor de winter

'Gasten weg en de eekhoorns weer terug', vertelt eigenaar Ab Roos in het programma Onze Veluwe. 'Het is goed dat het terrein even rust krijgt. Aandacht voor de natuur, we zitten natuurlijk op de Veluwe.'

In Onze Veluwe staat één vraag centraal: wat doet de toerist met de Veluwe? Na het zomerseizoen is het tijd om op te ruimen en rust te nemen.

'Paar weken vakantie'

Roos is druk met het opruimen van de camping en alles in orde maken voor de winter. 'In januari 2020 nemen wij een paar weken vakantie', vertelt hij opgewekt. 'Dan laten we ons een beetje verwennen.'

Het vakantiepark wordt in de herfst alvast onder handen genomen voor het volgende seizoen. 'Er wordt gesnoeid, er zijn wat plekken leeg die we netjes maken voor de volgende kampeerder. Het is keuzes maken, zoveel is er te doen.'

