Orion verliest eerste Europese duel ruim

'Ik denk dat we een aantal stukken van de wedstrijd goed spel hebben laten zien', vertelt trainer Martijn van Goeverden. 'We hadden wel een set willen pakken.' Volgens Bas van Bemmelen had dat er wel ingezeten. 'Zij (Aalst, red.) leken niet al te gemotiveerd', aldus de midspeler. 'En dan was dit toch wel een kansje om meer dan dit te laten zien.' Van Bemmelen legt de vinger op de zere plek. 'De individuele foutjes, op momenten wanneer het belangrijk werd, hadden wel een grote rol in het wel of niet pakken van een set.' Van Goeverden vult aan. 'Als wij iets meer kunnen creëren met onze service, dan wordt het voor de andere kant moeilijker om te scoren. We kregen ook geen grip op hun service.'



De return tussen beide ploegen is op woensdagavond 18 december. Orion is dan op bezoek in het Belgische Aalst. 'We moeten daar 3-0 of 3-1 winnen', legt Van Bemmelen uit. 'We moeten lol hebben en dan zien we wel waar het schip strandt.' Volgens Van Goeverden kan het team vrijuit spelen. 'We hebben de kans om tegen dit soort teams te meten waar onze verbeterpunten liggen', vertelt de coach. 'Als je het op je heupen krijgt, dan heb je altijd kans.' De winnaar van het tweeluik gaat naar de achtste finale.



Terug op oude nest

Voor Twan Wiltenburg was de wedstrijd tegen Orion een weerzien met zijn oude club. De volleyballer was de afgelopen twee seizoenen actief bij Orion. 'In het eerste jaar dat je weg bent meteen weer loten tegen je oude team is uniek', zegt de midspeler van Lindemans Aalst. 'Het is wel heel leuk.' Volgens Wiltenburg is de overwinning op de Doetinchemmers terecht, maar valt er nog het nodige aan te merken op het spel van zijn team. 'We hadden veel te veel servicefouten', analyseert de volleyballer. 'Het was geen makkie, maar dat zal het nooit zijn.'