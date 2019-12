Bestuur Laborijn houdt raad Oude IJsselstreek 'ander perspectief' voor

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek moet donderdagavond een beslissing nemen over de door het college voorgestelde uittreding van Laborijn. De sociale dienst heeft de raadsleden echter bewust nog een brief gestuurd, want 'het raadsvoorstel geeft een beeld vanuit slechts één perspectief'.

Het dagelijks bestuur van Laborijn bestaat uit bestuurders van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland en (nog) Oude IJsselstreek.

Vorige week werd na een bestuursvergadering besloten om nog voor de beslissende gemeenteraad met een notitie voor de raadsleden in Oude IJsselstreek te komen. Het doel was om ze breder te informeren dan alleen door de eigen wethouders Bert Kuster en Ben Hiddinga.

'Ander perspectief'

'Door het grote aantal vertrouwelijke stukken beschikken wij niet over een volledig beeld van de informatie die met betrekking tot dit besluit beschikbaar is. Er is zeker ook een ander perspectief te schetsen vanuit Laborijn', zo staat in de brief, die is ondertekend door waarnemend directeur Jan-Henk Janssen en bestuursvoorzitter Jorik Huizinga van Laborijn.

Na een vernietigend rapport van bureau Berenschot over de bejegening van cliënten binnen Laborijn heeft Oude IJsselstreek besloten een streep te zetten onder de deelname aan de sociale dienst. Het college denkt de begeleiding van de kwetsbare groep mensen naar werk zelf beter te kunnen invullen dan Laborijn.

De sociale dienst zegt zich echter de kritiek te hebben aangetrokken en de werkwijze te hebben aangepast. Daarom wordt in de brief van Laborijn de stap van Oude IJsselstreek niet begrepen. 'Ook de bestuurder van Oude IJsselstreek heeft ingestemd met de aanpak die Laborijn nu hanteert.'

Helpende hand genegeerd

Er is vanuit Laborijn een helpende hand uitgestoken naar Oude IJsselstreek, maar die is genegeerd, zo valt in de brief te lezen.

'In 2018 is door Laborijn een aanbod gedaan om met een gedeelte van de klanten een project te starten om hen naar werk te begeleiden. Deze zelfde werkwijze is in de gemeente Aalten inmiddels zeer succesvol gebleken. Uw college heeft echter besloten dit project niet in de gemeente Oude IJsselstreek uit te voeren.'

8,9 miljoen euro

Oude IJsselstreek was van zins om deels uit Laborijn te stappen, met behoud van deelname aan de sociale werkvoorziening, net zoals Montferland dat doet. Het dagelijks bestuur gaat daar echter niet in mee, omdat die keuze nu niet speelt.

Het gaat om wel of niet meedoen met Laborijn, zegt het bestuur. Adviesbureau BDO heeft becijferd dat de uittreding Oude IJsselstreek tussen de 3,1 en 12,5 miljoen euro kan gaan kosten. De voorlopige berekening staat op 8,9 miljoen euro.

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek moet dus beslissen over uittreding zonder dat een definitieve rekening al is opgemaakt. Het college van Oude IJsselstreek denkt dat het verlaten van Laborijn hooguit 3 miljoen euro gaat kosten.

