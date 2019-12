Voorzitter Achilles'29 nuchter na uitspraak: 'Een hard gelag, maar niet het einde van de club'

De rechter stelde de familie Derks, eigenaar van het sportpark, woensdag in het gelijk in een kort geding. Dat was aangespannen nadat de club liet weten zaterdag het jubileumfeest in de kantine te houden, terwijl de toegang door de familie was ontzegd.

'Daar zijn we uiteraard heel erg blij om dat die duidelijkheid er nu is', zegt Ria Derks namens haar familie. De familie Derks werd door de rechter op alle punten in het gelijk gesteld; Ten eerste mogen leden van Achilles niet meer het terrein op, ten tweede moet Achilles het clubgebouw leeghalen en ten derde moet de bestuur van Achilles de leden informeren over wat er in feite is gebeurd. Als de leden toch op het sportpark komen, moet een dwangsom van 50.000 euro worden betaald.

De familie is verheugd met de uitspraak, ook omdat daarbij werd vermeld dat de club en enkele leden voor eigen rechter hebben gespeeld. Daarbij ging het volgens Ria Derks om provocaties en beledigingen, waarmee Achilles 'over alle grenzen heen is gegaan'. Leden van Achilles verschaften zichzelf toegang tot het sportpark en het clubgebouw door onder meer het hek met een slijptol open te maken.

'Dat waren hele nare en vervelende, bedreigende situaties. De rechter heeft daar in zijn vonnis ook aandacht aan besteed, zo van: dit gedrag is gewoon ontoelaatbaar', zegt Ria Derks opgelucht. 'Wat er de afgelopen maanden is gebeurd, daar moest echt een einde aan komen en dat is toch bevestigd.'

Plan B

Achilles-voorzitter Van der Horst moet de uitkomst van het kort geding nog laten bezinken, maar is er naar eigen zeggen niet door van slag. 'Het is vooral jammer voor de mensen die hun leven lang op het sportpark hebben rondgelopen. Voor hen is het vreselijk dat ze nu worden weggestuurd.'

De leden van Achilles'29 kunnen nu terecht bij Germania, een andere voetbalvereniging uit Groesbeek, maar dat is een tijdelijke oplossing. De voorzitter zegt woensdagavond met een aantal anderen te zitten om de situatie te bekijken en een 'plan B' op te stellen. 'We gaan kijken hoe we dit het beste kunnen aanvliegen, in overleg met de KNVB en de gemeente.'

Breuk met familie Derks 'beste wat Achilles kon overkomen'

Een terugkeer naar De Heikant lijkt uitgesloten. Van der Horst stelt dat de breuk met de familie Derks 'het beste is wat Achilles kon overkomen'. En de familie Derks liet eerder op de dag al weten dat de poorten voor Achilles'29 definitief dicht blijven. 'We hoeven niet meer met elkaar in gesprek. Achilles moet elders aan zijn toekomst bouwen', aldus Ria Derks.

