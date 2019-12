Verdachte doodrijden Mike voorlopig op vrije voeten

De verdachte heeft volgens het Openbaar Ministerie met zijn auto het slachtoffer omvergereden en is daarna over hem heen gereden. De aanrijding vond in de nacht van 9 op 10 augustus plaats op de kruising van de Kayersdijk en de Haringvliet in Apeldoorn. De 26-jarige Mike overleed een aantal dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Ruzie bij McDonald's

Een conflict bij McDonald's zou zijn uitgelopen op de fatale aanrijding. De auto waarin het slachtoffer zat, zou voor de wagen van de verdachte zijn gaan rijden en gestopt zijn. Mike stapte uit, waarna hij werd aangereden door de verdachte.

De Apeldoorner zegt dat er geen sprake is van opzet: 'Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar als het slachtoffer was blijven staan waar hij stond, had ik hem niet aangereden.'

De officier van justitie vindt dat er wel degelijk sprake is van opzet. De verdachte zou al geremd hebben en bijna tot stilstand zijn gekomen voor Mike uit stapte. 'Daarna besluit hij om door te rijden, terwijl er iemand op straat loopt. Hij had kunnen of moeten besluiten om niet door te rijden.'

De advocaat van de Apeldoorner vroeg tijdens de zitting van woensdag om schorsing van de voorlopige hechtenis. Zijn cliënt is kort na de aanrijding aangehouden en zit sinds die tijd vast.

Contactverbod en meldplicht

De rechtbank besloot dat de man donderdag op vrije voeten komt, omdat 'op dit moment onvoldoende duidelijk is of doodslag bewezen kan worden of dat het wellicht gaat om een ander strafbaar feit. De mogelijkheid bestaat dat de duur van de voorlopige hechtenis langer is dan de uiteindelijke straf.'

De 20-jarige moet zich wel houden aan een aantal voorwaarden, waaronder een contactverbod met de nabestaanden van Mike en een meldplicht bij de reclassering.

De volgende zitting is in januari. De zaak wordt ook dan nog niet inhoudelijk behandeld.

