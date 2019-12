Nijmegenaren verlost van verkeersoverlast; maatregelen werken boven verwachting

Als je ze ziet denk je niet dat ze iets uithalen, de zogenoemde diffractoren op de Energieweg en de Neerboscheweg. Ze buigen het geluid en breken het, waardoor de hoeveelheid geluid die bewoners thuis ervaren behoorlijk afneemt. En dat zonder hoge geluidswallen.

Op eerstgenoemde weg gaat het om tegels met daarin gaten in een soort honingraatstructuur.

'Jaren voor gestreden'

De verwachting was dat ze het geluid in de achterliggende wijken zoals Hees met 1,5 tot 2,5 decibel (dB) zouden dempen. Maar nu blijkt dat ze zorgen voor 3 dB geluidsreductie. Dat betekent dat de hoeveelheid geluid die bewoners ervaren gehalveerd is.

Mieke Welschen die in Hees woont is dan ook erg tevreden.. 'Ik heb er jaren voor gestreden en er honderden uren in gestoken, maar het is het wel waard.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Bijna 8x minder geluid

Langs de Neerboscheweg staan wat hogere constructies, maar niet hoger dan je middel. De verwachting daar was dat ze voor 6 dB demping zouden zorgen, oftewel vier keer zo weinig geluid bij de woningen erachter. Maar in de praktijk wordt 10,5 dB gerealiseerd: bijna acht keer minder dan voorheen.

Bert Barends, die pal achter de Neerboscheweg woont, is zeer te spreken over de getroffen maatregelen. 'Wij merken echt dat het werkt en dat horen we ook van buurtbewoners.'

Ook Mieke Welschen is aangenaam verrast door het effect van de diffractoren. 'Toen het in de berm kwam te liggen dachten wij van: nou dat moet ik nog zien. Maar het is spectaculair wat je met iets laags kunt bereiken.'

'Mensen hoeven niet achter enorme wal'

Wethouder Harriët Tiemens mocht woensdag de laatste diffractor op zijn plek leggen. 'Mensen kunnen gewoon achter een mooi groen muurtje wonen en niet achter een enorme wal zoals aan de overkant van de Neerboscheweg, dus dat is echt een hele mooie innovatie', stelt zij.