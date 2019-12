Vrachtwagenchauffeurs in het zonnetje: 'Ze verdienen meer waardering'

‘Vrachtwagenchauffeurs verdienen meer waardering dan ze in de praktijk krijgen’, vertelt Willem de Vries, directeur van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. 'Hopelijk is deze dag een begin van een mooie traditie'.

De dag wordt dus vooral georganiseerd om de waardering voor de chauffeurs te vergroten. Zijdelings hoopt de sector hiermee ook anderen te enthousiasmeren voor het vak. Wie in ieder geval enthousiast is over zijn werk, is vrachtwagenchauffeur Marco Wilbrink: 'Ik vind het geweldig. Ik zou dit werk zeker aanraden.'

Luister naar een gesprek met Marco Wilbrink. De tekst gaat daaronder verder.

Niet aantrekkelijk

Maar Wilbrink ziet ook dat het beroep niet heel hoog gewaardeerd wordt. 'Qua loon heb je werk waar je meer mee kan verdienen. Het is wat betreft salaris en werktijden niet aantrekkelijk om chauffeur te worden.'

Vrachtwagenchauffeur en FNV-kaderlid Hans Theunissen zei eerder tegenover Omroep Gelderland ook dat de waardering voor chauffeurs nog weleens te wensen overlaat. 'Bij grote magazijnen is een kop koffie soms al moeilijk en als chauffeurs hun behoefte willen doen staat er als ze geluk hebben op het terrein ergens een Dixie. Dat is echt mensonterend af en toe.'

Zie ook: Truckers in actie: 'Hoge werkdruk, lage lonen en geen respect meer'

Spandoeken en cadeau's

De dag van de vrachtwagenchauffeur moet iets doen aan die waardering. Verschillende bedrijven werken actief mee aan de actie en zetten donderdag chauffeurs in het zonnetje. Er worden letterlijk rode lopers uitgerold, er is extra ruimte voor koffie met wat lekkers, sommige bedrijven delen cadeautjes uit, hangen spandoeken op en er worden zelfs optredens georganiseerd.

Ook buiten de sector kunnen mensen meedoen aan de dag. Kom je donderdag dus ergens een vrachtwagenchauffeur of bezorger tegen? Dan roept de organisatie je op om hem of haar eens een welgemeend schouderklopje te geven, een duim op te steken of bedankt te zeggen. 'Want zonder deze hardwerkende mannen en vrouwen komen al die levensmiddelen, bouwmaterialen, pakketten, kleding en bestellingen nergens aan', zo luidt de boodschap.