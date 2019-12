Gedeputeerde wil niet extra handhaven op boerkaverbod

door Gerwin Peelen

Forum voor Democratie en de PVV drongen aan op handhaving. Van der Meer wil daar niet aan. 'Vervoerders moeten zich aan de wet houden. We gaan niet specifiek toezien op het boerkaverbod. Anders kunnen we allerlei voorbeelden gaan noemen. We doen dit ook niet bij het rookverbod of naakt in de trein lopen.'

Wel zegt hij vervoerders aan te spreken als er klachten over het niet handhaven van het boerkaverbod zijn.

Geen toiletten in de trein

De provincie gaat over het regionale spoorvervoer. Tijdens het debat ging het ook over toiletten in de trein. In treinen van Arriva en Breng zitten geen wc's, het College voor de Rechten van de Mens adviseerde om toiletten in treinen te installeren.

Eerder liet het Gelders college al weten dat er pas toiletten worden geïnstalleerd als de treinen worden vervangen. Dat is in 2037. Het eerder aanpassen van de trein kost tussen de 11 en 13 miljoen euro.

Een amendement van SP, Partij voor de Dieren, 50Plus en Forum voor Democratie om de toiletten eerder te installeren, haalde het niet.

