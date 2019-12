Meer dan 400 nieuwe woningen in Arnhemse wijken

In de Arnhemse wijken Schuytgraaf en Malburgen komen ruim 400 nieuwe woningen. Dat laat de gemeente Arnhem woensdag weten in een persbericht.

In Schuytgraaf komen meer dan 400 huizen, waarvan circa 60 procent sociale huurwoningen. Centraal in het gebied is een groen hart, met daaromheen woningen. De centrale plek kan dienen als speelplek voor kinderen, maar ook als een waterbuffer bij regen. Naar verwachting wordt eind 2020 begonnen met de bouw van de eerste woningen.

In Malburgen, pal tegen de dijk, komen 23 nieuwe huizen. De woningen worden gebouwd in twee stroken waarbij de achtertuinen aan elkaar grenzen. De bouw start in het najaar van 2020.

Wethouder Ronald Paping is blij met de twee bouwprojecten. 'Er is in Arnhem behoefte aan meer woningen. Zeker aan sociale huurwoningen. We vinden het belangrijk dat er voldoende woningen zijn, van goede kwaliteit, betaalbaar en duurzaam. Goed dus dat er voor verschillende doelgroepen een paar honderd woningen bij komen in Arnhem.'